地方の暫定2車線（片側1車線）区間では、古くから対面通行による事故が多発している。

なかでも、ラバーポールや黄線だけの仕切りでは、対向車線へのはみ出し事故が頻発する。2025年7月にも徳島県で、車線を越えたトラックが高速バスに正面衝突するという死亡事故が起きたばかり。かつて営業マンとして全国を走り回っていた筆者も、「あ、これはダメかも……」と思った瞬間を何度か経験している。

対策としては「中央部をワイヤー・コンクリートなどで仕切って分離する」こと。しかし、なかなか進まない……なぜ、事故が多発するにもかかわらず「対面通行」の安全策が放置されてしまうのか。原因は、高速道路として”あくまでも暫定”という事情にあった。

国「あくまでも”暫定”2車線ですから…」対面通行の中央分離帯、なぜ簡易仕様？

全国を網羅する約1万4000kmの高速線規格道路（高速道路・自動車専用道などを含む）のうち、 約3400km（有料区間1800km、無料区間1600km）が、対面通行（暫定2車線）だという（令和2年度時点・国交省幹部会資料より）。

なぜ、ここまで多いのか？ 大きな要因として、建設予算の制約がある。



2021年、市原鶴舞ICから木更津JSTまでの圏央道風景。将来的な4車線化のスペースが右側にある（写真：HiroHiro555／PIXTA）



全国の対面通行（暫定2車線）区間。国土交通省資料より

高速道路はその多くが4車線で計画されているものの、当初からフルに建設すると建設費用が膨らみ、建設に踏み切れない（予算が降りない）場合もある。そこで、当初は片側1車線だけを構築し、需要に応じて残りを後から追加する方式で建設される。

特に地方は、狭くて不完全でも「とにかく高速道路を建設してほしい！」という地域が多い。普通に作れば「1km50億円」ともいわれる高速道路を誘致するためには、建設費用の妥協が不可欠なのだ。



対面通行区間に入る手前には、注意喚起の標識が何カ所も設置されている（写真：Hiroko／PIXTA）

工費を節約、片側2車線のみで始める

ただ、片側1車線の道路を別個に建設すると、トンネル・橋も別個で建設する必要があり、あまり工費の節約にはならない。そこで、まず片側2車線分を建設したうえで、中央部を仕切って上り・下り方向として暫定運用。

4車線化の際には、確保しておいた道路脇の敷地にもう2車線を建設したうえで、最初に建設した片側2車線の中央分離帯を普通のアスファルトに転換、上下とも2車線の高速道路に生まれ変わる。これが「暫定2車線→4車線化」のおおまかなロードマップだ。

ここで、対面通行の中央部の車線分離が問題となる。コンクリートやガードレール・盛り土などによる完全分離で、対向車のはみ出しは発生しなくなるが、4車線化された際にすべて破壊し、アスファルトの路面に作り直す必要がある。

そもそも、建設された2車線は「走行車線・追い越し車線」仕様であるため、一定面積が必要なコンクリート・ガードレールを設置するには、もともとの道路幅が足りない。

これが「暫定」と割り切って、道路中央部を「ラバーポール」（車線分離標）もしくは黄線（車線をはみ出しての追い越し禁止）を引くだけなら、道路幅もそこまで必要ない。対面通行区間の中央分離帯は”暫定”であるが故に、低予算で簡易な車線分離とならざるをえないのだ。



ラバーポールのイメージ。京都縦貫自動車道にて（写真：Hiroko／PIXTA）

さて、ラバーポールの設置で、高速道路上の事故は防げるのか？

接触した場合、気づいたクルマは慌てて車線側に戻り、ポリウレタンゴムでできたラバーポールはもとに戻る……だけで済めばいいのだが、ドライバーの居眠りなどでコントロールが失われていると、クルマはラバーポールを踏み倒して対向車線に飛び出ることになる。こうして、対面通行区間での正面衝突事故が発生するのだ。

先に述べた7月の事故でも「トラックのタイヤがバースト（破裂）を起こしたように見える」という目撃証言があり、そのままラバーポールを越え、対向車線側のバスの正面衝突に至っている。もし、車線の完全分離などで対面通行状態でなければ、こういった事故が起きる可能性も低いだろう。

救いの神「ワイヤーロープ」設置が進まないワケ

しかし近年、対面通行区間の車線分離に、あらたな選択肢が登場した。それは「ワイヤーロープによる中央分離帯の仕切り」だ。



対面通行区間のワイヤーロープの設置区間。松江道にて（画像：toshiharu_arakawa／PIXTA）



ワイヤーロープ式防護柵の説明 独立行政法人・土木研究所資料より

その仕組みは、比較的強度が弱い鉄製の支柱に、強靭なワイヤーロープを張る。クルマの接触とともに支柱はポキッと折れ、残されたワイヤーのたわみで衝突の吸収を受け止め、停車させるものだ。対向車線にはみ出さないようにするだけでなく、コンクリート壁やガードレールより衝突の衝撃が緩和される効果もある。

設置の際も、鉄製の支柱を道路に刺すだけのスペースがあれば良い。再設置の際にもかわりの支柱を立ててワイヤーにテンションをかける（いわゆる「ピンと張る」）だけで、もちろんコンクリート壁・ガードレールより安上がりなのが強みだ。

実際に、中央分離帯にワイヤーロープを設置した松江道（島根県・広島県）では、ワイヤーロープに接触したと見られるトラックが車線を越えずに横転するという事故が、今年7月に発生したばかり。たまたま対向車線を走っていた地元紙の記者（山陰中央新報）の方が「ワイヤーロープがなければ、対向車線との正面衝突を引き起こしていたかもしれない。命を救われた」と報じたことで、大きな話題を呼んだ。



ワイヤーロープ式防護柵の説明 独立行政法人・土木研究所資料より

ただ、ワイヤーロープを設置するにしても、高速道路だと1.25m程度の中央分離帯の幅が必要で、徳島道のような山あいのトンネル・橋梁が多いと、その幅すらない場合も多い。

また、一瞬で原状回復するラバーポールと違い、ちょっとした衝撃でテンションが緩んでしまうと、事故防止の意味をなさなくなる。対面通行だと1カ所の損傷ごとに通行止めにする訳にもいかず、深夜の修復工事などメンテナンスの手間もかかる。

画期的に見えるワイヤーロープの設置がなかなか進まないのは、「それすら設置不可能」「メンテナンス問題」による部分も大きいのだ。

遠回りルートの方が早い？対面通行ゆえに起きた”逆転現象”

せっかく開通したにもかかわらず、中央分離帯もちゃんと仕切られていない対面通行では、高速道路としてのメリットは薄くなってしまう。暫定2車線はいつ”暫定”でなくなるかもわからず、その存在は「がっかり高速道路」と、言えなくもない。

実は、先に述べた徳島道で、ちょっと変わった事例が発生している。対面通行であるが故に、ほかの高速道路に役割を取って代わられてしまったのだ。



徳島道・高松道の並行状況。NEXCO西日本資料より

徳島道が開通した際、期待されていたのは「愛媛県〜明石海峡大橋経由・関西方面」への短絡の役割であった。

愛媛県・川之江JCT〜徳島県・鳴門ICで比較すると、高松道経由122.2km・徳島道経由で109.6km。かつ、高松道は交通量が多く、51.8kmにもおよぶ高松道の対面通行区間で渋滞・通行止めや速度低下が多発しがちであり、徳島道は関西に抜けるクルマにとって、十分に選択肢になり得ていたのだ。



高松道・4車線化以降、渋滞はほぼゼロとなった NEXCO西日本資料より

ところが、長らく2車線であった高松道が、2019年に完全4車線化を果たす。対面通行による速度低下・渋滞が解消されたことで、渋滞時に平均60分程度かかっていた区間の所要時間が半分以下（28分）まで短縮、遠回りの高松道を経由した方が早く到着できるという、逆転現象が生じてしまった。

その結果、高松道の通過台数（さぬき豊中IC―大野原IC間）が2.9%増加、徳島道（土成IC―脇町IC間）が8%減少。徳島道のクルマが流出したとしか思えない結果が、4車線化完了の翌年に出てしまったのだ。

今では要所に「高松道経由・〇分、徳島道経由・〇分」と電光掲示板が設置され、ドライバーは積極的に高松道を選択している。



徳島道の4車線化の進捗。ほとんど進んでいない（NEXCO西日本ホームページより）

徳島県は大慌て？

ここで慌てたのが、徳島県側だ。長らく徳島道の4車線化を目指してきたものの、肝心の通行量が減少してしまっては「徳島道は必要です、4車線化に予算をつけてください！」と国に要望する理由がなくなってしまう。

ただでさえ徳島道は中央分離帯のない対面通行区間が7割を占めており、いまの道路の脇にもう2車線を追加するだけでも、膨大な予算がかかる。

県の悲願である「徳島道の4車線化」に向けた動きが停滞、中央分離帯の安全策も少しずつしか進まないといった状況の中で、今回の重大事故が発生してしまった。今後は4車線化だけでなく、中央分離帯の安全策も急ぎ進める必要があるだろう。

ただ、実際に事故が多発している「対面通行区間の安全策」は、徳島道も含めて国交省がやるべき急務だ。また、一般車は2ルートを柔軟に選択できるが、高速バスだとよほどのことがない限り、事前に届出を行った区間しか走行できない。これもドライバーの走行の負担に応じて、もっと柔軟にルートを選べるようにして然るべきだ。

これ以上痛ましい事故が起きないためにも、可能なかぎりワイヤーロープ設置などの対策がとられ、「がっかり高速道路」こと対面通行・暫定2車線の道路でのドライバーのストレスが軽減されることを願いたい。高速道路網を「拡張」するだけでなく「安全性を向上」するのも、国交省の仕事であるはずだ。

（宮武 和多哉 ： ライター）