「ウエスタン、阪神２−５中日」（１４日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）

１番打者の打棒が光る。阪神・佐野大陽内野手が３試合連続マルチ安打で打率は・２９７に浮上。初回、仲地の高めに浮いたツーシームを捉えて右前打をマークすると、３点を追う七回は、先頭で根尾のフォークを中前へはじき返してチャンスメークし「１番打者としての役割はちょっとはできてるんじゃないかな」とうなずいた。

意識しているのは「待つ」こと。「真っすぐに構えたところから、クイックでも、どんな球が来てもすぐ始動できる準備をしている」と、球を待つ姿勢を大切にしている。「凡退した後の切り替えだったり、修正だったり」と心の余裕も持つことで、「見え方にもつながっている」と手応えを口にした。

８月は全試合に「１番」で出場し、２９打数１０安打の打率・３４５と好調だ。現在はウエスタンの打率２位。「設定ラインはあんまりない。とにかく１軍の舞台を目標にやっている中で、今こうやってバッティングの結果が出ているので、これからもやれたら」。首位打者まで１厘差に迫る躍動も慢心せず、目標へ地道に歩みを進める。