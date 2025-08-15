雄姿を見せる―。大役を意気に感じ、巨人・井上温大投手（２４）がミスターに白星を届けることを誓った。長嶋さんの追悼試合となる１６日の阪神戦（東京Ｄ）先発に向け、１４日はＧ球場で練習。「絶対に勝たなければいけない試合だと思っている。自分にとっても大事な１試合。そういう日に投げられることに感謝して、やるべきことに集中したい」と決意を込めた。

今も目に焼き付く光景がある。長嶋さんが車いすに乗って東京Ｄに激励に訪れてくれた時のことだ。「巨人の歴史の中でも一番偉大な方。サロンで毎回、チームにゲキというか言葉をくださるのですが、やっぱりそういう時は力が入る。車いすで自由に動けていない姿でも、グラウンドに来て、チームのために言葉をかけてくださるので、すごい力になるなと思いました」

その場で聞いた「勝つ勝つ勝〜つ」の言葉は鮮明に刻まれており、「それが一番、記憶にあります」と改めて必勝を誓った。６年目の今季は３勝６敗、防御率３・３１。５回途中３失点だった前回７月３１日の中日戦では、以前から阿部監督に指摘されていたベースカバーを怠るなど精彩を欠き、１日に登録を抹消された。桑田２軍監督の助言で低めの制球力改善にも着手し、６日のイースタン・ＤｅＮＡ戦（横須賀）で５回１安打０封と好投し、再びチャンスをつかんだ。

何が何でも勝ちたい。長嶋さんの死去後初めて迎えた６月４日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）では７回５失点。５敗目を喫し、弔い星を届けられなかった。「前回そういう日に打たれてしまったので、今回は良い姿を見せられるようにしたい」。全身全霊で勝ちにいく。（堀内 啓太）