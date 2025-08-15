◇第107回全国高校野球選手権第9日・２回戦 仙台育英6―2開星（2025年8月14日 甲子園）

仙台育英の須江航監督と開星・野々村直通監督には、ある縁があった。

23年1月。須江監督は島根で監督講習会の講師を務めた。その時、一番熱心にメモを取っていたのが野々村監督だった。「ご年齢が私よりだいぶ上。“自分がその年になってもこんなに貪欲に学べるかな”って。あれくらいの大監督だったら（不参加で）いいやってなると思う。そういう姿勢の方と試合をしたら一筋縄ではいかない」。予感通り先手を許す戦いだった。

先発に2年生右腕の梶井湊斗を抜てきしたが、初回に先制を許し3回途中でエース左腕・吉川陽大（あきひろ＝3年）を投入。「雨が降る前に傘を差すくらいの感じ」と逆転への流れを呼んだ一手を表現した。

この日は、チアリーダー姿でアルプス席で応援した長女・恵玲奈さん（小2）の誕生日。「2年生になって、ちょっと娘の心がパパから離れつつあって“負けたらもう話してもらえないかな…”という恐怖と闘っていました」と冗談めかした。（柳内 遼平）