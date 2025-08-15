３冠王を目指す阪神の佐藤輝明内野手（２６）が、プロ野球史上初の「長打３冠」にも挑んでいる。同一年に本塁打、三塁打、二塁打の３部門全てでリーグ最多を記録した選手は、過去に一人もいない。不動の主砲に成長した佐藤輝に、もう一つのトリプルクラウンへの期待が膨らむ。

佐藤輝はここまで３１本塁打を放ち、初のキングがほぼ確定。二塁打も２６本でトップを快走している。残る三塁打は４本で、首位岡林（中日）の５本を追っており、偉業達成の可能性は十分だ。

過去には、長打３部門のうち２部門での最多ですら２２度しかない。「本塁打＆二塁打」という組み合わせが最も多く１１度。直近は２３年の近藤健介（ソフトバンク）で、阪神でも掛布雅之が８２年に達成した。これに次ぐのが「三塁打＆二塁打」の９度。阪神では高卒２年目の藤田平が６７年に成し遂げた。

２度しかないのが「本塁打＆三塁打」で、４７年の大下弘（東急、現日本ハム）と９５年の小久保裕紀（ダイエー、現ソフトバンク）のみ。ゆっくりベースを一周できる本塁打と、全力疾走を求められる三塁打の組み合わせは、当然ながら難度が高くなる。今季の佐藤輝が仮に二塁打で１位を譲っても、この２部門で最多となれば史上３度目の珍しい記録となる。

ところで、思わぬ形で「長打３冠」を棒に振った選手がいる。５８年の長嶋茂雄（巨人）である。立大から入団したスーパールーキーは打点王に加え、２９本塁打でタイトルを取り、３４二塁打もセ最多だった。ところが三塁打は８で、最多の田宮謙次郎（阪神）９にわずかに及ばなかった。

長嶋はこの年９月１９日の広島戦（後楽園）で柵越えを放ったが、一塁ベースを空過しアウトとなった。もし踏み忘れたのが一塁ではなくホームベースだったとしたら、記録は三塁打。そうなると田宮と並んでセ最多となり、プロ野球初の長打３冠を達成していたことになる。

もっとも、このとき全ての塁をきちんと踏んでいれば本塁打は３０本に増え、打率は・３０７となり、盗塁３７と合わせてトリプルスリーを達成するところだった。新人選手、そして巨人選手のトリプルスリーは、いずれもまだ出ていない。意外な運命の分かれ道であった。

今季の佐藤輝はチーム３位の１０盗塁と、足も使える。外野を豪快にたたき割った打球で果敢に三塁を陥れれば、長打３冠が見えてくる。ＯＮをはじめ、歴代の強打者たちが成しえなかった快挙は、手を伸ばせば届くところにある。