２本柱で巨人の戦意を喪失させる。阪神の村上頌樹投手（２７）と才木浩人投手（２６）が１４日、ＳＧＬスタジアムでの残留練習に参加し、１５日からの巨人戦（東京ド）に向けて調整した。２人が同一カードで先発するのは今季初。２位の巨人とは１２ゲーム差があり、優勝マジック「２６」が点灯しているが、エース格の２人が宿敵の息の根を完全に止める。

藤川監督が大胆策を打つ。１５日からの巨人３連戦は２戦目に村上、３戦目に才木がスタンバイ。前半戦は主にカード頭を任されていた２人が、今季初めて同一カードで共演する。この日はＳＧＬで調整。ともに平常心で臨むことを強調しながらも、秘める闘志をのぞかせた。

村上は伊藤将からのバトンを受け、第２戦を任される。１６日は「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として行われる。巨人はプライドを持ってぶつかってくるだろうが、虎のエースも思いの強さは同じだ。

「偉大な人の試合で投げられるというのは、なかなかないこと。本当にすごい方だったので、恥じないようなプレーをして、いいゲームにしたい」

伝統の一戦は今季３試合の先発で２勝０敗、防御率０・８６。２１イニングで２失点しかしていない。第３戦に先発の才木も３試合の登板で無傷の３勝。１９イニングで無失点と好相性を誇る。しかし、８月の東京ドームは通算４３勝８９敗６分けで勝率・３２６。この“鬼門”を克服しなければいけない。

ただ、警戒しないといけないのは主砲の復帰だろう。岡本が左肘の靱帯損傷からファームで実戦復帰。１軍復帰のめどは２軍での２０打席とされていて、すでに１８打席に立っている。順調であれば、このカード中の復帰も見込まれる。

村上にとっては智弁学園の先輩にあたる。「帰ってきたら対戦が楽しみ。出てきたら、注意をしながら抑えたい」と心待ちにしながらも警戒。才木も「打たれたら波に乗られそう」とチームの中心選手に仕事をさせたくない。

藤川監督が満を持してダブルエースをぶつけるのには、必ず理由がある。伝統の一戦に向けては「ゲームを楽しむことですね。面白くて、エキサイティングなゲームをやりたいなと思いますね」と話したが、勝利への執念をたぎらせているはずで「非常に楽しみにしています。乗り込んでいきます」と宣戦布告した。

チームは今月７勝４敗と好調をキープし、首位を独走している。仮に３連敗したとしても９ゲーム差だが、逆に１５ゲーム差まで拡大する可能性もある。優勝マジックは「２６」。強力な二枚看板でＶロードを加速させる。