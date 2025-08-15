¹Åç¡¦ÃæÂ¼¾©À®¡¡»Ä¤ê39Àï¥¹¥¿¥á¥ó´°ÁöÀÀ¤¦¡¡¡ÖÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿Ê¬¼è¤êÊÖ¤·¤¿¤¤¡×¡¡º£Æü¤«¤éÆÀ°Õ¥ä¥¯¥ë¥È3Ï¢Àï
¡¡¹Åç¡¦ÃæÂ¼¾©À®³°Ìî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬¡¢º£µ¨½ªÈ×¤Î¡Ö¥¹¥¿¥á¥ó´°Áö¡×¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£5Æü¤Ë±¦¸ªÉé½ý¤«¤éÉüµ¢¤·¡¢°Ê¹ß8»î¹ç¤Î¤¦¤Á6»î¹ç¤¬¡Ö1ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤Ç¤ÎÀèÈ¯¡£¡ÖÍèµ¨¤Ï¤³¤¤¤Ä¤ò1ÈÖ¤Ë¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡¢»Ä¤ê39»î¹ç¤Ëµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤ë¡£¤¤ç¤¦15Æü¤«¤é¤Î¥ä¥¯¥ë¥È3Ï¢Àï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ç¤Ï¥«¡¼¥ÉÊÌºÇ¹âÂÇÎ¨¡¦412¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤·Îõ¤Ê³°ÌîÁè¤¤¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤Þ¤º¤ÏÆÀ°Õ¤Î¥Ä¥Ð¥á¤ò·â¤Ä¡£
¡¡2·³¤Ç¤ÏÈ´·²¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤â¡¢1·³¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤ÈÅÓÃ¼¤Ë¿¤ÓÇº¤à¡£¤½¤ó¤Ê»Ñ¤Ï²áµî¤ÎÏÃ¤À¡£8Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤ÆÂÇ·â¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÈôÌö¤Ø¤Î³¬ÃÊ¤ò¾å¤ê»Ï¤á¤¿ÃæÂ¼¾©¡£26Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢º£µ¨»Ä¤ê39»î¹ç¤Ëµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤¿¡£¡¡
¡¡¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢»Ä¤ê¤Î»î¹ç¤ÏÁ´Éô½Ð¤¿¤¤¡£¥±¥¬¤·¤Æ¡ÊÀïÎó¤ò¡Ë3½µ´ÖÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ê¬¤ò¼è¤êÊÖ¤·¤¿¤¤¤·¡¢³°Ìî¼ê¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤ÇÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡7·î16Æü¤ÎDeNAÀï¤Ç±¦¸ª¤òÉé½ý¡£¸ªº¿´ØÀáÂ»½ý¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢8·î5Æü¤ÎÉüµ¢¤Þ¤ÇÌó3½µ´Ö¤òÍ×¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â°Ê¹ß¤Î8»î¹ç¤Î¤¦¤Á7»î¹ç¤ÇÀèÈ¯¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢6»î¹ç¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¡£¼óÇ¾¿Ø¤Î´üÂÔ¤ÎÉ½¤ì¤Ç¡¢°ÕÍß¤ò¼¨¤¹¡Ö¥¹¥¿¥á¥ó´°Áö¡×¤Ë¤â¸½¼ÂÌ£¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö·ë²Ì¤¬½Ð¤ë½Ð¤Ê¤¤¤ÏÊÌ¤Ë¡¢ÎÉ¤¤¤â¤Î°¤¤¤â¤Î¤¬¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¡£ÎÉ¤¤¤â¤Î¤¬½Ð¤¿¤é¡¢ÍâÆü¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡»î¹ç¸å¤ÏËè²ó¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÂÇ·âÆâÍÆ¤ò±ÇÁü¤Ê¤É¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¤¤¤¤ª¤¤¡¢Éüµ¢¸å¤ÏÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬1»î¹ç¤À¤±¤Ç¡¢¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÂÇ¤ÁÂ³¤±¤ë¡£²¿¤è¤ê¡¢Ä¹ÂÇÎ¨¤¬³ÊÃÊ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£1¡Á2³äÂæ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¡¦426¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¿ô»ú¤À¡£
¡¡¡ÖÁÀ¤Ã¤Æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤äÆóÎÝÂÇ¡¢»°ÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Á¤¿¤¤¤È¤«¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸å¤í¤Ë¥í¥ó¥°¡ÊÄ¹ÂÇ¡Ë¤òÂÇ¤Æ¤ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥í¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥é¥Ã¥¡¼¤°¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¡×
¡¡¤¤ç¤¦15Æü¤«¤éËÜµòÃÏ¤Ç3»î¹ç¤òÀï¤¦¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë¤Ïº£µ¨¡¢¥«¡¼¥ÉÊÌ¤ÇºÇ¤â¹â¤¤ÂÇÎ¨¡¦412¤ò¸Ø¤ë¡£¡Ö¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤âÂÇ¤Á¤¿¤¤¡×¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢³°Ìî¤ÎÄê°ÌÃÖ³Í¤ê¤Ø¤ÎÉÛÀÐ¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¤ÎÁê¼ê¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡Öº£¤Ï¤¤¤¤¤è¤¦¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤À40»î¹ç¤°¤é¤¤¤¢¤ë¤·¡¢²¿¤¬¤¢¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£Íèµ¨¤Ï¤³¤¤¤Ä¤ò1ÈÖ¤Ë¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤¾¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ð¥Ã¥È¤ÇÀ®Ä¹¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¸¬µõ¤ËÂ¸µ¤ò¸«¤Ä¤á¤ë26ºÐ¡£º£µ¨½ªÈ×¤Î39»î¹ç¤òÍèµ¨¤Ë¤Ä¤Ê¤²¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ò¤·¤á¤¯³°Ìî¤ÎÄê°ÌÃÖÁè¤¤¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¡£¡Ê¹¾Èø¡¡ÂîÌé¡Ë