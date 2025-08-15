ターゲットとアルタ・ビューティ、店舗での提携を終了＝米国株個別
（NY時間15:37）（日本時間04:37）
ターゲット＜TGT＞ 103.58（-1.78 -1.69%）
アルタ・ビューティ＜ULTA＞ 525.67（-7.04 -1.32%）
大手量販店のターゲット＜TGT＞と化粧品販売のアルタ・ビューティ＜ULTA＞は店舗での提携を終了すると発表した。これによりトレンド性の高い美容商品を求める客を呼び込んできた共同展開が終わることになる。
両社は、来年８月に契約が満了する際に更新しないことで合意。２０２１年に始まったこの提携では、アルタ・ビューティがターゲットの店内に６００以上の美容コーナーを設け、オンライン販売も行っていた。
ターゲットにとって美容部門は、業績低迷の中でも数少ない好調分野の１つだった。同社は来週決算を発表予定だが、消費者が依然として価格に敏感なため、売上や来店客数は軟調な推移が予想されている。さらに、一部商品のボイコットも業績を圧迫していると見込まれている。
ターゲットのゴメスＣＯＯは「好況時も厳しい環境下でも、美容部門は１５年連続で既存店売上高を伸ばし、集客と存在感向上にますます大きな役割を果たしてきた」と述べる一方、「現状に満足するつもりはない」とも強調した。
同ＣＯＯは美容事業を次の成長段階に引き上げる方針を示し、「手間のかからない日常ケア、トレンド先行かつ創造的な品揃え、ウェルネス分野でのリーダーシップに注力する」とも述べている。
アルタ側は提携がブランドの認知拡大に貢献してきたとしているが、今年初めには効率化の方法を模索するため、ターゲット内での新規出店を一時停止していることを明らかにしていた。
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
