『緊急取調室』10月から第5シーズン放送決定！“劇場版”公開日は12月26日に

天海祐希演じる叩き上げの取調官・真壁有希子が、可視化設備の整った特別取調室で取調べを行う専門チーム「緊急事案対応取調班（通称・キントリ）」のメンバーとともに、数々の凶悪犯と一進一退の心理戦を繰り広げる『緊急取調室』。

稀代のストーリーテラー・井上由美子氏が手掛ける完全オリジナル脚本をベースに、「取調室」という名の密室の戦場で行われる“銃も武器も持たない生身の人間同士の死闘”を描いた本作は、2014年1月期に誕生するや大きな話題に。

これまで連続ドラマ4作品に加え、ドラマスペシャル2作品を世に送り出し、人気シリーズとして不動の地位を確立してきた。

そんな『緊急取調室』が12年の時を経てついに完結へ。2025年10月から木曜ドラマ枠で「連続ドラマ・第5シーズン」の放送、そして『劇場版「緊急取調室 THE FINAL」』の公開日が2025年12月26日（金）に決定した。

◆ドラマ・第5シーズン放送決定！

第4シーズン（2021年）では、物語の主軸を担うキントリがまさかの解散。新たな配属先で各々、別の道を歩むことになったのだが…。第5シーズンでは、新春ドラマスペシャル（2022年）に続き、キントリが久々にして待望の再結成を果たすことに。

真壁有希子（天海）を筆頭に、管理官・梶山勝利（田中哲司）、玉垣松夫（塚地武雅）、菱本進（でんでん）、小石川春夫（小日向文世）――鉄壁の取調べチームが毎回、シリーズ史上最強の被疑者たちに敢然と立ち向かっていく。

もちろん、速水もこみち＆鈴木浩介が演じる警視庁捜査一課殺人捜査第一係の名コンビ「もつなべ」や、大倉孝二が演じる警視庁副総監・磐城和久らおなじみの面々も登場。

第5シーズンでは、内閣総理大臣と直接対決する劇場版に向け、劇場版と連動するエピソードも交えながら新たなるキントリの活躍に焦点を当てる。

◆シリーズ完結編『劇場版「緊急取調室 THE FINAL」』

連続ドラマの放送に加え、昨年6月に再始動したシリーズ完結編『劇場版「緊急取調室 THE FINAL」』が12月26日（金）に全国公開されることが決定した。

超大型台風が連続発生し、国家を揺るがす非常事態の最中、内閣総理大臣・長内洋次郎（石丸幹二）は、災害対策会議に10分遅れて到着。さらに、その「空白の10分」を糾弾する暴漢・森下弘道（佐々木蔵之介）が現れ、総理大臣襲撃事件が発生。

真壁有希子（天海）らキントリチームは森下の取調べを開始するが、森下は犯行動機を語らないどころか、「取調室に総理大臣を連れて来い」と無謀な要求を繰り返す。そして森下の取調べが行き詰まるなか、長内総理に“ある疑惑”が浮かび上がる。

「総理を取調べたいんです」――。有希子は真相解明のために総理大臣を事情聴取すべく動き出すが…。

熟練のチームワークと緊迫の心理戦。キントリはすべてを懸けて、前代未聞の取調べ、内閣総理大臣との最後の闘いに挑んでいく。

またこのたび、出演者・スタッフが総力を挙げて届ける「緊急取調室 大感謝プロジェクト」が始動した。

主演・天海も「ファンの皆さまに『ありがとうございます。お待たせしました』という気持ちを込めて、もうひとつ弾みをつけたい！ 皆さまの思いがちゃんと満たされるように…私たちも『良い締めくくりに絶対したい』と前向きな気持ちでいますし、さらなるパワーを持って頑張りたい」と声を弾ませる、連ドラ＆映画を包括するプロジェクトとなっている。

◆天海祐希（真壁有希子・役） コメント

この度、ようやく劇場版を公開できる運びとなりました。

そんな中、12年にわたって“キントリ”を愛し、公開を待ってくださっていたファンの皆さまに「ありがとうございます。お待たせしました」という気持ちを込めつつ…もうひとつ弾みをつけたい！ そんな思いが実を結び、連続ドラマで“キントリ”をもう一度スタートできる“チャンス”を頂きました。

SNSなどで発信してくださるコメントからもひしひしと伝わってくる、皆さまの思いがちゃんと満たされるように…私たちも「良い締めくくりに絶対したい」と前向きな気持ちでいますし、さらなるパワーを持って頑張りたいです。

“キントリ”は第1シーズンの時から、まるで親戚が集まっているような楽しい現場。現在はさらに絆が深まっております。実は数カ月前にも、でんでんさん・コヒさん（小日向文世）・田中（哲司）さんと4人でお気に入りのお食事屋さんに集まったんですよ。そこでも「連ドラをもう一回できるのは、本当にありがたいよね」という話になりました。

ちなみに、おじさまたちは「一番喜んでいるのは僕たちかもね」とおっしゃっていたのですが…実を言うと、手強き被疑者と対峙する長丁場の取調室シーンは、毎回怖いんですよ！ 年齢的に体力などが落ちる一方で、自分自身に課すものは年々大きくなりますから。

でも、そこに向き合う精神力と経験値、表現力は年々上げていきたい！“今の私だからこその課題”に楽しく挑戦していきたいし、最後には絶対勝ちたいです。

また、おじさまたちをまとめる力も年々上がっていると思っていますので（笑）、発揮していきたいですね。この12年の総結集…“全・天海祐希”でおじさまたちをまとめ、“キントリ”ならではのチーム力と皆さまへの感謝の気持ちが込もった放送になるといいなと思っています。