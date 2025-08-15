»³¸ýÇÏÌÚÌé¡¡Æ´¤ì¤Î¿åÃ«Ë¤ÈBSÄ«Æü¡ÖÌµÍÑ°Ã±£µï½¤¹Ô9¡×¤Ç¶¦±é¡¡¡Ö¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤«¤é°ìÅ¾¡¢¶Ë°»ø¡¡
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»³¸ýÇÏÌÚÌé¡Ê52¡Ë¤¬¡¢9·î23ÆüÊüÁ÷¤ÎBSÄ«Æü»þÂå·à¡ÖÌµÍÑ°Ã±£µï½¤¹Ô9¡×¡Ê¸å7¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢Æ´¤ì¤Î¿åÃ«Ë¡Ê73¡Ë¤È¶¦±é¤¹¤ë¡£»þÂå·à½Ð±é¤Ïº£Ç¯2·î¤Î¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¤Ç¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò´Þ¤à2´§¤Ëµ±¤¤¤¿±Ç²è¡Ö»ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡×¡ÊºòÇ¯8·î¸ø³«¡Ë°ÊÍè¡£µþÅÔ¡¦ÂÀ¿Á¤Ç¤Î¼ýÏ¿¸å¡¢¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¡Ö»ø¡Ä¡×¤Ç±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¸½Âå¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¿Í¾ð¤Ë¸ü¤¤»ø¡£¤À¤¬º£²ó¤Ï°ìÅ¾¡¢Ìµ¾ð¤Ë¿Í¤òÀÚ¤ê»¦¤¹»ÄÇ¦¤Ê°Ìò¤À¡£¿åÃ«±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î°ø±ï¤ÎÁê¼ê¤È¤·¤Æ·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£ÀµÈ¿ÂÐ¤ÊÌòÊÁ¤Ë¤Ê¤ë¤¬»³¸ý¤Ï¡ÖËÍ¡¢´é¤¬¥Ï¡¼¥É¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤À¤«¤é°Ìò¤Ï°Õ³°¤ËÂ¿¤¤¤Î¤è¡×¤ÈÆÀ°Õ¤²¤ÊÉ½¾ð¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¤¿Í¤Ê¤Î¤Ë¤Í¡×¤È¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¤ª¤É¤±¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö»ø¡Ä¡×¤Ç¤Î±éµ»¤ÇÃÎÌ¾ÅÙ¤¬µÞ¾å¾º¡£ÍèÇ¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢¥É¥é¥Þ¤äÉñÂæ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤À¡£¤·¤«¤·¡Ö»ø¡Ä¡×¤Î¸ø³«¸å¤Ï¡ÖÇÐÍ¥¤òÂ³¤±¤ë¤«Çº¤ó¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¡ÖÇ³¤¨¿Ô¤¾É¸õ·²¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤â¤¦¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¡£ËÌ³¤Æ»¤ÇµÊÃãÅ¹¤Ç¤â³«¤¤¤Æ¡¢ÃÆ¤±¤Ê¤¤¥Á¥§¥í¤Ç¤âÃÆ¤¤¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡È°úÂà¡É¸å¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡ÖÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤«¤é¡È±Ç²è¸«¤¿¤è¡É¤È¸ÀÍÕ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡ÈÇÐÍ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤»Å»ö¤À¤Ê¡É¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡Ö»ø¡Ä¡×¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ï¼«¿È¤Î¿´¶¤ËÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¡Öº£¤Ï¤³¤Î»Å»ö¤¬¹¥¤¤À¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¡£»à¤Ì¤Þ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤Èµ¤³µ¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿åÃ«¤Ïº£¸å¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤ÇÌÜ»Ø¤¹Æ´¤ì¤ÎÇÐÍ¥¤Î°ì¿Í¤À¡£¿åÃ«¤ÎÂåÉ½ºî¡ÖÁêËÀ¡×¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤òµó¤²¡Ö¡ØÁêËÀ¡Ù¤È¡ØÌµÍÑ°Ã¡Ù¤Ç¤Ï¤·¤ã¤Ù¤êÊý¤¬Á´¤¯°ã¤¦¡£ÉáÄÌ¤Ï¤·¤ã¤Ù¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢¤É¤Á¤é¤â¿åÃ«¤µ¤ó¤Î¥Ï¥Þ¤êÌò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖËÍ¤¬¼¡¤ËÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤Ê¤¢¡×¡£ÃÙºé¤¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¤ÎÁ´À¹´ü¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤À¡£¡Ê±öÌî¡¡ÍÚ¼÷¡Ë
¡¡¡þ»³¸ý¡¡ÇÏÌÚÌé¡Ê¤ä¤Þ¤°¤Á¡¦¤Þ¤¤ä¡Ë1973Ç¯¡Ê¾¼48¡Ë2·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢²¬»³¸©½Ð¿È¤Î52ºÐ¡£98Ç¯¤ÎÆüÃæ¹çºî±Ç²è¡Ö°ª²ÖµÑ¡Ê¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡Ë¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£00Ç¯¤Ë¤ÏéðÀî¹¬Íº¤µ¤ó±é½Ð¤Î¡Ö»°¿Í»ÐËå¡×¤Ç½éÉñÂæ¡£½é¼ç±é¤È¤Ê¤Ã¤¿±Ç²è¡Ö»ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤Ïº£Ç¯3·î¤ÎÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÇºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
¡¡¢¦ÌµÍÑ°Ã±£µï½¤¹Ô¡¡³¤Ï·ÂôÂÙµ×»á¤Ë¤è¤ëÃ»ÊÔ»þÂå¾®Àâ¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï2017Ç¯¤ËBSÄ«Æü¤ÇÊüÁ÷³«»Ï¡£¹¾¸Í»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë±£µï¤·¤¿´úËÜ¡Ê¿åÃ«¡Ë¤¬°¤òÀ®ÇÔ¤¹¤ëÊª¸ì¡£´ßÉô°ìÆÁ¡Ê78¡Ë¡¢ÃÉ¤ì¤¤¡Ê54¡Ë¤¬½é²ó¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¡£º£²ó¤Ï9ºîÌÜ¤Ç¡¢ËëÉÜ¤¬Î®ÄÌÊÆ¤òÃß¤¨¤Æ¤¤¤¿µÁÁÒ¤¬ÅðÂ±¤ËÁÀ¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÊÆ¤Î²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¸½Âå¤Ë¿È¶á¤Ê»ö·ï¤âÉÁ¤«¤ì¤ë¡£