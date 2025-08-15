視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』

8月15日（金）は「探偵！ナイトスクープリターンズ」として、過去に放送された名作回をお届けした。

せいや探偵が調査した『78歳じぃじに落とし穴ドッキリ』は、東京都の女性（当時45）から。78歳（当時）の父と73歳（当時）の母は、今年で結婚50周年。金婚式を迎えても、いまだにペアルックを着るほどラブラブだ。そんな母には、10年以上言い続けている夢がある。それは「一度でいいから、お父さんを落とし穴に落としてあげたい！」。普段は無口な父だが、テレビが友達。特にドッキリの番組を見ている時だけは釘付けで、声を出して笑っている。そんな父をドッキリの落とし穴に落として、「チャッチャ、チャララララ、チャララララ、ウーマンボー！」の曲に合わせて、お父さんが落ちているさまを２人で見返して、笑い合いたいと言うのだ。しかし、父はまもなく80歳。年齢的にもラストチャンスかなと思い依頼した。娘の私を筆頭に、姉、弟、甥っ子、姪っ子と、ばぁばのためなら喜んで動くメンツは揃っている、というもの。

早速、東京郊外の農園に家族が集結。いよいよ穴掘りのスペシャリスト軍団や安全面をサポートするプロたちにより、一大プロジェクトがスタートした。一方、じぃじは別部隊とともに近くの日帰り温泉へ。だが、じぃじの年齢を考え、せいや探偵があることを提案する。ここからは、ばぁばへの「逆ドッキリ」が始まり…。

8月15日（金）夜11時47分放送の「探偵！ナイトスクープ リターンズ」は他にも、真栄田賢探偵が調査した『絶対嗅覚を持つ少女』、桂二葉探偵の『ラーメン屋のイケメンに恋した５歳の娘』など、様々な依頼を解決した。