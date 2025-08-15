天海祐希が主演を務める『緊急取調室』の第5シーズンとなる連続ドラマが10月期の木曜ドラマ枠で放送されることが決定。また、劇場版『緊急取調室 THE FINAL』の公開日が12月26日に決定した。

天海演じる叩き上げの取調官・真壁有希子が、可視化設備の整った特別取調室で取調べを行う専門チーム「緊急事案対応取調班」（通称・キントリ）のメンバーとともに、数々の凶悪犯と一進一退の心理戦を繰り広げる『緊急取調室』。井上由美子が手がける完全オリジナル脚本をベースに、「取調室」という名の“密室の戦場”で行われる“銃も武器も持たない生身の人間同士の死闘”を描いた本作は、2014年1月期に放送されるや大きな話題に。

これまで連続ドラマ4作品（2014年1月期、2017年4月期、2019年4月期、2021年7月期）に加え、ドラマスペシャル2作品（2015年9月、2022年1月）を世に送り出し、人気シリーズとして不動の地位を確立してきた。そんな『緊急取調室』が12年の時を経てついに完結へ。10月から木曜ドラマ枠で連続ドラマの第5シーズンが放送され、12月26日に『劇場版「緊急取調室 THE FINAL」』が公開される。

第4シーズンでは、物語の主軸を担うキントリがまさかの解散。新たな配属先で各々、別の道を歩むことになった。そして第5シーズンでは、新春ドラマスペシャルに続き、キントリが“再結成”を果たすことに。真壁有希子（天海祐希）を筆頭に、管理官・梶山勝利（田中哲司）、玉垣松夫（塚地武雅）、菱本進（でんでん）、小石川春夫（小日向文世）が、毎回“シリーズ史上最強の被疑者たち”に敢然と立ち向かっていく。速水もこみち＆鈴木浩介が演じる警視庁捜査一課殺人捜査第一係の名コンビ「もつなべ」や、大倉孝二が演じる警視庁副総監・磐城和久ら、おなじみの面々も登場。腐れ縁（!?）の頼もしき仲間たちと連携しながら、キントリがマル裸にしていく被疑者たちの“知られざる顔”とは。第5シーズンでは、国家の最高権力＝内閣総理大臣と直接対決する劇場版に向け、劇場版と連動するエピソードも交えながら、新たなるキントリの活躍に焦点を当てる。

また、シリーズ完結編となる『劇場版「緊急取調室 THE FINAL」』では、キントリが内閣総理大臣・長内洋次郎（石丸幹二）との最後の闘いに挑む。

さらに、劇場版の公開とドラマの新シリーズ開始にあわせ、「緊急取調室 大感謝プロジェクト」が始動。主演の天海も「ファンの皆さまに『ありがとうございます。お待たせしました』という気持ちを込めて、もうひとつ弾みをつけたい！ 皆さまの思いがちゃんと満たされるように…私たちも『良い締めくくりに絶対したい』と前向きな気持ちでいますし、さらなるパワーを持って頑張りたい」と声を弾ませる、連ドラ＆映画を包括するプロジェクトだ。YouTubeテレ朝ドラマ公式chとYouTube東宝MOVIEチャンネルで、特別PR動画が公開された。

ドラマ『緊急取調室』 完結までの12年 キントリの歴史を振り返る動画では、まだギスギスしていたキントリ結成時から、どんどん結束力を固め、解散など幾多の危機も共に乗り越えてきた仲間たちの軌跡が描かれてる。そこには、元祖キントリ・メンバーを演じた故・大杉漣の姿も映し出されている。

ドラマ『緊急取調室』歴代被疑者 完全収録SP さらに、本作の醍醐味といえば、キントリと被疑者の鬼気迫る掛け合い。これまで取調べた被疑者たちにフィーチャーした動画では、そうそうたるゲスト俳優が演じた手強き被疑者たちの演技を堪能できる。

天海祐希 コメントこの度、ようやく劇場版を公開できる運びとなりました。そんな中、12年にわたって“キントリ”を愛し、公開を待ってくださっていたファンの皆さまに「ありがとうございます。お待たせしました」という気持ちを込めつつ…もうひとつ弾みをつけたい！ そんな思いが実を結び、連続ドラマで“キントリ”をもう一度スタートできる“チャンス”を頂きました。SNSなどで発信してくださるコメントからもひしひしと伝わってくる、皆さまの思いがちゃんと満たされるように…私たちも「良い締めくくりに絶対したい」と前向きな気持ちでいますし、さらなるパワーを持って頑張りたいです。“キントリ”は第1シーズンの時から、まるで親戚が集まっているような楽しい現場。現在はさらに絆が深まっております。実は数カ月前にも、でんでんさん・コヒさん（小日向文世）・田中（哲司）さんと4人でお気に入りのお食事屋さんに集まったんですよ。そこでも「連ドラをもう一回できるのは、本当にありがたいよね」という話になりました。ちなみに、おじさまたちは「一番喜んでいるのは僕たちかもね」とおっしゃっていたのですが…実を言うと、手強き被疑者と対峙する長丁場の取調室シーンは、毎回怖いんですよ！ 年齢的に体力などが落ちる一方で、自分自身に課すものは年々大きくなりますから。でも、そこに向き合う精神力と経験値、表現力は年々上げていきたい！ “今の私だからこその課題”に楽しく挑戦していきたいし、最後には絶対勝ちたいです。また、おじさまたちをまとめる力も年々上がっていると思っていますので（笑）、発揮していきたいですね。この12年の総結集…“全・天海祐希”でおじさまたちをまとめ、“キントリ”ならではのチーム力と皆さまへの感謝の気持ちが込もった放送になるといいなと思っています。（文＝リアルサウンド編集部）