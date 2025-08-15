ºå¿ÀÀèÈ¯¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¡¡µð¿Í¤È¤Î3Ï¢Àï¡¡°ËÆ£¾¡½Â¼¾å¡½ºÍÌÚ¤Ç¥Þ¥¸¥Ã¥¯¸º¤é¤¹
¡¡ºå¿À¤Ï¤¤ç¤¦15Æü¤«¤éÅ¨ÃÏ¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç3Ï¢Àï¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡Àè¿Ø¤Ï°ËÆ£¾¤¬»Â¤ë¡£º£µ¨8ÀèÈ¯¤Ç4¾¡ÌµÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦06¤È¹¥Ä´¤Îº¸ÏÓ¡£Á°²óÂÐÀï¤Î7·î21Æüµð¿ÍÀï¤Ç¤Ï6²ó1/3¤Ç4¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¡£ÂÐ¤¹¤ëµð¿Í¤Ï»³ºê¤¬ÀèÈ¯¡£Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤3Ï¢Àï¤Ç¾¡¤ÁÆ¬¤¬Àè¼ê¤òÂÇ¤Ä¡£
¡¡16Æü¤ÏÂ¼¾å¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ëÍ½ÁÛ¡£Á°²ó7·î19Æüµð¿ÍÀï¤Ç¤Ï6²ó2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£º£µ¨¤Ï3Àï2¾¡¡¢ËÉ¸æÎ¨0¡¦86¤È¹¥ÁêÀ¤ÎÁê¼ê¤«¤é¾¡¤Á¤òÆÀ¤ë¡£ÂÐ¤¹¤ëµð¿Í¤Ï°æ¾å¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¡¡17Æü¤ÏºÍÌÚ¤¬ÀèÈ¯Í½ÁÛ¡£º£µ¨½é¤á¤Æ¡¢Æ±µéÀ¸¤Ç¥í¡¼¥Æ¤ÎÆóËç´ÇÈÄ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿Â¼¾å¤ÈÆ±¤¸¥«¡¼¥É¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë¡£ºòµ¨¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼ºÍÌÚ¡×¤¬¡¢µð¿ÍÂÇÀþ¤ò»Â¤ë¡£ÂÐ¤¹¤ëµð¿Í¤Ï¡¢ÀÖÀ±¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ëÍ½ÁÛ¤À¡£