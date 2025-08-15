家族の記憶＜４＞鈴木貫太郎元首相と孫・鈴木道子さん（下）

鈴木貫太郎は１８６８年１月１８日に生まれた。

この年の１０月、元号が明治に改められた。鈴木の人生はまさに「大日本帝国」の歩みとぴったり重なる。

明治時代、日本は西洋諸国に追いつこうと近代化を進めた。１９０４〜０５年の日露戦争では、大国ロシアに勝利して世界に衝撃を与えた。鈴木も海軍軍人として参戦し、日本海海戦で敵艦を撃沈する戦果を上げた。

日露戦争後、日本の国際的な地位があがるのにあわせ、鈴木も海軍内で昇進を重ねる。連合艦隊司令長官や作戦部門のトップである軍令部長を歴任した。

１９２９年（昭和４年）、海軍大将だった鈴木は天皇を補佐する侍従長のポストにつく。だが、この年から苦難が始まる。１０月のニューヨーク株式市場大暴落をきっかけに世界大恐慌が発生。日本も深刻な不況に見舞われ、失業者や生活困窮者が続出した。国家の改革を主張する軍人が台頭し、天皇のそばに仕えた鈴木は君側（くんそく）の奸（かん）（悪臣）と見なされる。これが３６年の２・２６事件で反乱部隊に襲われた理由になった。

事件で辛くも生き残った鈴木はこの９年後、終戦時の首相として大日本帝国の幕をひく役目を果たした。

終戦の日の夜、鈴木は「大詔を拝して」と題したラジオ放送で、新しい国造りについて語った。

＜国民が自治、創造、勤労の生活新精神を涵養（かんよう）して、新日本建設に発足し、特に今回戦争における最大欠陥であった科学技術の振興に努めるの外ないのであります＞

この後、鈴木は首相職から退いた。

４７年５月３日、大日本帝国憲法に代わる日本国憲法が施行された。「新日本」誕生を見届けた鈴木は翌年、８０歳で生涯を閉じた。息を引き取る際「永遠の平和」と２度つぶやいたという。

一方、鈴木の孫で音楽評論家鈴木道子さんの人生は、戦後８０年を数える「新日本」の歩みと重なる。

大学を卒業後、文化放送に入社した。戦後、ラジオ局は自由な放送が認められ、道子さんは音楽番組を担当した。

６１年、かつての敵国から同盟国になったアメリカに渡り、かの地の音楽事情を学んだ。以後は音楽ビジネスに携わる。たまたまテープを聴いた米国人歌手を日本に紹介して爆発的な人気につなげた実績もある。

「音楽文化に貢献できたと思う」と言う道子さん。祖父の人生も踏まえつつ「不思議な運命の巡りあわせ」の存在を感じている。