◆日本外交の構想力が問われる◆

戦後８０年の節目となる終戦の日を迎えた。

東京では全国戦没者追悼式が行われる。先の大戦で命を落とした３１０万人の冥福（めいふく）を心から祈り、平和への誓いを新たにしたい。

この８０年、日本は平和と繁栄を享受してきた。法の支配や自由貿易といった米国主導の秩序の中で、経済活動などを続けることができたからにほかならない。

しかし、その国際秩序が動揺を深めている。米国が多国間協力に背を向け始めたのが一因だ。

◆国連の立て直しが急務

国連安全保障理事会は、世界の平和と安定を先導すべき立場にあるが、その重要な構成員である常任理事国のロシアはウクライナを侵略し続けている。

中東ではイスラエルが自衛権を逸脱し、パレスチナ自治区ガザで市民を大量に殺害している。

日本がそうした現状を傍観し、単に平和の享受者として振る舞い続けることは許されない。秩序の再構築や平和の回復に向け、国際世論を喚起する役割を先頭に立って果たしていくべきだ。

日本は長年、政府開発援助（ＯＤＡ）などを通じて途上国に協力してきた。中東諸国とも良好な関係にある。そうした蓄積を生かし、紛争当事国への働きかけも強めなければならない。

国連安保理は、米国の影響力の低下やロシアの暴挙によって機能不全に陥っている。

国連総会の決議に法的拘束力はないが、ロシアなどが総会決議を順守するよう、日本は加盟国と協力して国際世論の形成に力を尽くしていくことが重要だ。

世界の安定に向けては、日本の構想力も問われている。

日本は２０１６年、ケニアで開かれた第６回アフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤ）の際に、当時の安倍首相が「自由で開かれたインド太平洋」の構想を提唱した。

太平洋からアフリカまでを一体として自由貿易などを広げていくといった内容で、欧米各国の外交戦略にも取り入れられた。

しかしその後、日本がこうした影響力のある外交方針を発信できていないのは残念だ。折しも、２０日から９回目のＴＩＣＡＤが横浜市で始まる。日本を含む自由主義陣営とアフリカとの連携を深める機会としたい。

他方、先の参院選で惨敗した自民党では、石破首相の進退を巡る混乱が１か月近く続いている。

政治が機能麻痺（まひ）の状態では、新たな外交方針を打ち出すどころではあるまい。首相が速やかに進退を決し、安定した新政権を発足させることが不可欠だ。

◆ポピュリズム広がる

国際情勢は先を見通しにくくなっている。トランプ米大統領は「米国第一」を掲げ、同盟国にまで高い関税をかけた。

欧州では、移民や難民の受け入れ政策への不満から、排外的なポピュリズム（大衆迎合主義）が横行し、戦後の発展を担った穏健な中道勢力は後退している。

日本も例外ではない。戦後長く主要な立場にあった既成政党が国民の信頼を失い、代わりに、排外主義のような主張を掲げた野党の新興勢力が台頭し始めた。

岐路にある民主主義をどう立て直していくかは、日本を含む各国にとって重い課題だ。

民主主義国がどこも内向きになっている現状は、「力の空白」を招きかねない。領土や資源を不当に奪おうとする勢力が、一層力を増す恐れがある。

中国は尖閣諸島周辺で領海侵入を繰り返している。最近は西太平洋に空母を展開し、艦載機の発着訓練も行った。

北朝鮮は、ウクライナを侵略するロシアに軍を派遣する見返りに核・ミサイルの能力向上を図っているとされ、警戒を怠れない。

◆「力の空白」どう回避

安全保障環境の悪化を踏まえ、日本は防衛費を国内総生産（ＧＤＰ）比２％にまで積み上げる予定だ。一方、欧州各国は、防衛関連の公共事業費などを含め５％に引き上げる方向となっている。

日本の安全を守るための防衛努力はどうあるべきか。政府だけでなく、与野党を含めて議論を深めていく必要がある。

トランプ氏は、日米安保条約で米国が日本の防衛義務を負っているのに、日本にはそうした義務がないことに不満を示している。

日本が負担している在日米軍基地の経費は、他の米国の同盟国を大幅に上回っている。トランプ氏の主張は受け入れられない。政府は、日米同盟がいかに米国に利益をもたらしているか、粘り強く説明していくことが大切だ。