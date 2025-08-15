第１０７回全国高校野球選手権大会第９日の１４日、２回戦３試合が行われ、沖縄尚学（沖縄）は鳴門（徳島）に零封勝ちした。

沖縄尚学３―０鳴門

沖縄尚学が２試合連続の零封勝ち。二回、宜野座の適時二塁打で先制し、九回には宜野座の２点適時打で突き放した。新垣有、末吉の継投で計１３三振を奪った。鳴門は好機で攻めきれず、９残塁。

ともに２年生のライバル、助け合いながら成長

一回、いきなり無死一、二塁のピンチを招いた沖縄尚学の２年生右腕・新垣有の脳裏には、１回ＫＯされた今春の選抜大会・横浜戦の嫌な記憶がよぎっていた。だが、不安に屈しはしない。「大丈夫。自信を持って攻めていこう」と決意した。

犠打を挟んで一死二、三塁、４番の左打者をスライダーで追い込み、外いっぱいの速球で見逃し三振に。続く５番打者は手元で曲がるスライダーで空を切らせ、連続奪三振で乗り切った。「気持ちが高ぶってボールが先行してしまった」と反省したものの、緩急をつけた投球で五回まで４安打無失点。六回からは、１回戦で完封した左腕・末吉の救援を仰ぎ、２人で零封リレーを完成させた。

１年生の秋からエース番号を背負う末吉とは同学年。ライバルとして背中を追いつつも、助け合いながら左右の二枚看板として成長してきた。この日決め球で多投したスライダーは、末吉の助言を受けて完成させたもの。末吉も新垣有から握りを教わったカーブを効果的に投じ、「２人でスコアボードにゼロを並べられたことがうれしい」と口をそろえた。

３回戦の相手は強力打線を擁する仙台育英となった。「僕たちが点を取られなければ負けない」と末吉。縄尚学の守り勝つ野球を、２人の２年生好投手が力強く支えている。（後藤静華）

７番が全３打点 リードでも貢献

沖縄尚学の７番宜野座が全３打点をたたき出した。二回一死一塁、初球の変化球をたたいて左中間へ先制の適時二塁打。「１球で仕留めることができたので、とてもうれしかった」。九回の好機では、鋭い打球で前進守備の二遊間を抜く２点適時打を放った。捕手としても２投手をリードして零封勝ちに貢献。次戦はチームの甲子園春夏通算３０勝が懸かるが、「気負わずにやっていけたら」と語った。

鳴門１番 意地の３安打

鳴門は１番野田が３安打を放って意地を見せた。十分な対策ができていなかった新垣有に対し、試合直前に映像を見てイメージを固め、第１打席に右中間へ二塁打。五回にも中前打、七回には末吉から左前打を放った。２年生の右打者は同学年の好投手２人から安打をマークし、「今は（相手が）格上の存在だと思っているが、対応できたことは良い経験になった」と前を向いた。

沖縄尚学・比嘉監督「新垣有はよく成長した。１点を与えないという粘り強い野球を今後もやっていきたい」

鳴門・岡田監督「（沖縄尚学の）投手力の厚さを感じた。橋本はロングリリーフになったが、よく投げてくれた」