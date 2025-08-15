¡Úºå¿À¡ÛÀÐ°æÂçÃÒ¤é¸×ÅêËüÁ´¡ª°ìµ¤¤Îµð¿ÍÃ¡¤¤Ç¥Þ¥¸¥Ã¥¯¸º¤é¤·¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¡ÖÌÌÇò¤¯¤Æ¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¥²¡¼¥à¤ò¤·¤¿¤¤¡×
¡¡ºå¿À¡¦Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£¹¡Ë¤¬£±£´Æü¡¢ÍâÆü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë£²°Ì¡¦µð¿Í¤È¤Î£³Ï¢Àï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ø¸þ¤±¤ÆÅìµþ¤Ø°ÜÆ°¡£ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤ÏÂè£±Àï¤«¤é½ç¤Ë°ËÆ£¾¡¢Â¼¾å¡¢ºÍÌÚ¤È¤¤¤¦¶¯ÎÏ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÎ©¤Æ¤ëÍ½Äê¤Ç¥Þ¥¸¥Ã¥¯¸º¤é¤·¤ò¤â¤¯¤í¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¥²¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£ÌÌÇò¤¯¤Æ¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¥²¡¼¥à¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¡¢ÌÀ²÷¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¼«¿È¤¬¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë¡££±£±Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤ò±«Å·Ãæ»ß¤ÇÎ®¤·¡¢£±£²Æü¤ÎÆ±¥«¡¼¥É¤Ç¤ÏÃæÌî¡¢º´Æ£µ±¤ò¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é³°¤·µÙÍÜ¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ê¤É¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤ÏËüÁ´¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Ë¤âÅÐÈÄ²áÂ¿¤ÎÅê¼ê¤Ï¤ª¤é¤º¡¢¤³¤³¤Ç°ìµ¤¤Ëµð¿Í¤òÃ¡¤¯»»ÃÊ¤À¡£
¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¼«¿È¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥»¡¦¥ê¡¼¥°µÏ¿¤Î£³£¸»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤ò£³£¹»î¹ç¤Ë¹¹¿·¤·¤¿ÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤â¾õÂÖ¤ÏËüÁ´¤À¡£¡Ö¤³¤Î£³Ï¢Àï¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¥Þ¥¸¥Ã¥¯¸º¾¯¥×¥é¥¹£Î£Ð£ÂµÏ¿¤Î£´£°»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤Ø¸þ¤±¤Æ¤â°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡£²°Ì¡¦µð¿Í¤È£±£²¥²¡¼¥àº¹¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ö£²£¶¡×¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬¡¢ºå¿À¤¬¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¾å¤²¾å¤²¤ÇÅ¨ÃÏ¤Ç¤Î·èÀï¤ËÎ×¤à¡£