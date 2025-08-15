第１０７回全国高校野球選手権大会第９日の１４日、２回戦３試合が行われた。

今春の選抜大会を制した横浜（神奈川）は綾羽（滋賀）に逆転勝ちし、夏の選手権大会では７年ぶりの３回戦進出。

横浜５―１綾羽

横浜は五回、織田の適時打で追いつき、六回に敵失で勝ち越した。四回からロングリリーフした織田が無失点の好投。綾羽は一回に山本の犠飛で先制したが、投手陣が１１四死球と乱れ、３失策も響いた。

１年生でスタメン、川上慧「人生初」送りバント

思い通りの展開にならなくても、試合の流れを引き寄せた。２７年ぶりの春夏連覇を狙う横浜が、苦しみながらも新鋭校を退けた。

事前のデータ分析で、綾羽の先発左腕・米田は直球の割合が少なかったため、変化球に狙いを定めた。しかし、相手はその裏をかいてきた。村田監督は「内角の絶妙なところに直球を投げてきた。無理やり打たされる感じだった」。四回まで２安打に抑えられた。

突破口は、基本に徹して切り開いた。五回、先頭の６番池田がボール球を見極めて四球で出塁。１年生でスタメン入りした川上が「人生初」という送りバントで好機を広げた。ここで米田は降板し、織田の同点打につながった。

Ｕ―１５（１５歳以下）日本代表で主軸を任された川上も「（バントは）必要だと思っていたので、しっかり練習してきた」という。この試合でチームが決めた犠打は６。制球が乱れた救援陣に圧力をかけ、ミスを誘って得点を重ねた。

チーム初安打のほか２四死球で出塁した４番奥村頼は「要所要所でやることをやっていけば、流れが変わると思っていた」と話した。守備も無失策。春の王者が懐の深さを示した戦いだった。（岡花拓也）

綾羽の技巧派 選抜王者に奮投

綾羽の２年生左腕・米田が、選抜王者の横浜を相手に五回途中２安打１失点と好投した。直球は１２０キロ台ながら、内角を強気に攻め、スライダーを巧みに織り交ぜて的を絞らせなかった。左打者が多い横浜対策として前日に千代監督から先発を告げられ、「自分が抑えてヒーローになってやろう」と臨んだという。「今後は最終回まで任せられるような投手になる」とさらなる成長を誓った。

横浜・村田監督「ヒットは５本だったが、（６犠打などで）それ以上の圧をかけられた。あと３点は取れた。反省しないといけない」

綾羽・千代監督「一回は理想の展開で、良い試合の入り方ができた。その後はミスが失点につながり、選手のダメージが大きかった」