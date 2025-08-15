天海祐希主演「緊急取調室」完結へ 連ドラ第5シーズン放送＆劇場版公開日発表・大感謝プロジェクトも始動
【モデルプレス＝2025/08/15】女優の天海祐希が主演を務める『緊急取調室』の連続ドラマが、テレビ朝日系に10月より放送決定。あわせて、シリーズ完結編『劇場版「緊急取調室 THE FINAL」』が、12月26日に公開されることが発表された。
【写真】天海祐希、美脚際立つドレス姿
天海演じる叩き上げの取調官・真壁有希子が、可視化設備の整った特別取調室で取調べを行う専門チーム「緊急事案対応取調班（通称・キントリ）」のメンバーとともに、数々の凶悪犯と一進一退の心理戦を繰り広げる『緊急取調室』。稀代のストーリーテラー・井上由美子氏が手掛ける完全オリジナル脚本をベースに、「取調室」という名の【密室の戦場】で行われる【銃も武器も持たない生身の人間同士の死闘】を描いた本作は、2014年1月期に誕生するや大きな話題を呼んだ。
これまで連続ドラマ4作品（2014年1月期、2017年4月期、2019年4月期、2021年7月期）に加え、ドラマスペシャル2作品（2015年9月、2022年1月）を世に送り出し、人気シリーズとして不動の地位を確立。さらに、2021年に放送された第4シーズンは、“世界に見せたい”魅力あるドラマを表彰する、国際ドラマフェスティバル「東京ドラマアウォード2022」にて優秀賞を受賞。その実力と人気を改めて証明した。
そんな『緊急取調室』が12年の時を経てついに完結へ。このたび10月から木曜ドラマ枠で【連続ドラマ・第5シーズン】の放送が決定し、『劇場版「緊急取調室 THE FINAL」』の公開日が12月26日に決定した。
一筋縄ではいかない被疑者たちの【裏の顔】を【マル裸】にしていくスリリングな過程、そこから浮き彫りになる深淵な人間ドラマ、そして実力派キャスト陣による魂の芝居。あらゆる角度から、視聴者の心を動かし続けてきた『緊急取調室』。そんな中、第4シーズン（2021年）では、物語の主軸を担うキントリがまさかの解散。新たな配属先で各々、別の道を歩むことになった。
第5シーズンでは、新春ドラマスペシャル（2022年）に続き、キントリが久々にして待望の再結成を果たすことに。真壁有希子（天海）を筆頭に、管理官・梶山勝利（田中哲司）、玉垣松夫（塚地武雅）、菱本進（でんでん）、小石川春夫（小日向文世）。鉄壁の取調べチームが毎回、【シリーズ史上最強の被疑者たち】に敢然と立ち向かっていく。
速水もこみち、鈴木浩介が演じる警視庁捜査一課殺人捜査第一係の名コンビ「もつなべ」や、大倉孝二が演じる警視庁副総監・磐城和久ら、おなじみの面々も登場。腐れ縁の頼もしき仲間たちと連携しながら、キントリがマル裸にしていく被疑者たちの【知られざる顔】とは。
国家の最高権力＝内閣総理大臣と直接対決する劇場版に向け、劇場版と連動するエピソードも交えながら、新たなるキントリの活躍に焦点を当てる第5シーズン。これまでのシーズンからさらにパワーアップ。どんな強敵を前にしても決して折れず、事件の裏に隠された真実をつまびらかにしていくキントリのチームワークを見ることができる。
連続ドラマの放送に加え、2024年6月に再始動したシリーズ完結編『劇場版「緊急取調室 THE FINAL」』が、12月26日に全国公開されることが決定。警察官、弁護士、医師、キャスター、教師、棋士、サラリーマン、霊能力者、主婦、活動家、高校生、実業家、プロボクサーなど、これまで100人以上の被疑者を取調べてきた“キントリ”チーム。数々の事件を解決に導き、日本中の多くのファンを魅了してきた本作が、完結を迎える。
大型台風が連続発生し、国家を揺るがす非常事態の最中、内閣総理大臣・長内洋次郎（石丸幹二）は、災害対策会議に10分遅れて到着。さらに、その「空白の10分」を糾弾する暴漢・森下弘道（佐々木蔵之介）が現れ、総理大臣襲撃事件が発生。真壁有希子（天海）らキントリチームは、森下の取調べを開始するが、森下は犯行動機を語らないどころか、「取調室に総理大臣を連れて来い！」と無謀な要求を繰り返す。森下の取調べが行き詰まる中、長内総理に“ある疑惑”が浮かび上がる。
「総理を取調べたいんです」。有希子は真相解明のために総理大臣を事情聴取すべく動き出すが…。熟練のチームワークと緊迫の心理戦。キントリはすべてを懸けて、前代未聞の取調べ、内閣総理大臣との最後の闘いに挑んでいく。
シリーズ12年目に突入し、10月から放送の連続ドラマ、そして12月26日公開の劇場版でついに完結を迎える『緊急取調室』。「これまで応援してくださった“キントリ”ファンの皆さま、そして“キントリ”を楽しんでくださった視聴者の皆さまに心から感謝を伝えたい」という思いを込めて、このたび出演者・スタッフが総力を挙げて「緊急取調室 大感謝プロジェクト」が始動した。連続ドラマ・映画の両軸で有終の美を飾るべく、チーム一丸となって苦楽を共にしながら、さらなる高みを目指し続けてきた“キントリ”チームが、最後までファンに楽しんでもらえるようなコンテンツを届けていく。
主演・天海も「ファンの皆さまに『ありがとうございます。お待たせしました』という気持ちを込めて、もう1つ弾みをつけたい！皆さまの思いがちゃんと満たされるように…私たちも『良い締めくくりに絶対したい』と前向きな気持ちでいますし、さらなるパワーを持って頑張りたい」と声を弾ませる、連ドラ＆映画を包括する本プロジェクト。最新連ドラ・シリーズから始まる壮大かつ壮絶な新ストーリー、そして天海らキャスト陣の愛と熱意に満ちた最高峰の芝居が見どころとなる。（modelpress編集部）
この度、ようやく劇場版を公開できる運びとなりました。そんな中、12年にわたって“キントリ”を愛し、公開を待ってくださっていたファンの皆さまに「ありがとうございます。お待たせしました」という気持ちを込めつつ…もう1つ弾みをつけたい！そんな思いが実を結び、連続ドラマで“キントリ”をもう一度スタートできる“チャンス”を頂きました。SNSなどで発信してくださるコメントからもひしひしと伝わってくる、皆さまの思いがちゃんと満たされるように…私たちも「良い締めくくりに絶対したい」と前向きな気持ちでいますし、さらなるパワーを持って頑張りたいです。
“キントリ”は第1シーズンの時から、まるで親戚が集まっているような楽しい現場。現在はさらに絆が深まっております。実は数カ月前にも、でんでんさん・コヒさん（小日向文世）・田中（哲司）さんと4人でお気に入りのお食事屋さんに集まったんですよ。そこでも「連ドラをもう一回できるのは、本当にありがたいよね」という話になりました。ちなみに、おじさまたちは「一番喜んでいるのは僕たちかもね」とおっしゃっていたのですが…実を言うと、手強き被疑者と対峙する長丁場の取調室シーンは、毎回怖いんですよ！年齢的に体力などが落ちる一方で、自分自身に課すものは年々大きくなりますから。でも、そこに向き合う精神力と経験値、表現力は年々上げていきたい！“今の私だからこその課題”に楽しく挑戦していきたいし、最後には絶対勝ちたいです。また、おじさまたちをまとめる力も年々上がっていると思っていますので（笑）、発揮していきたいですね。この12年の総結集…“全・天海祐希”でおじさまたちをまとめ、“キントリ”ならではのチーム力と皆さまへの感謝の気持ちが込もった放送になるといいなと思っています。
