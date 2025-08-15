磯山さやか、デビュー25周年写真集“豪華版”リリース決定 水着姿の先行カット追加公開
【モデルプレス＝2025/08/15】バラエティ番組等で活躍を続け、女優としても存在感を発揮する磯山さやかが、10月22日発売のデビュー25周年写真集に続き、12月5日には5つの付録がついた豪華版を講談社より発売することがわかった。
【写真】磯山さやか＆熊田曜子“Wすっぴん”披露に驚きの声
オーストラリア・ケアンズを舞台に、笑顔はじけるキュートなビキニ姿、オトナの魅力あふれる艶やかなランジェリー姿、そして写真集ならではの大胆ショットを披露し、いくつになっても変わらない愛らしさ、そしていつまでも色褪せることのない、今現在の美しさを写真に収めた「磯山さやかデビュー 25周年写真集」。この度、この写真集の豪華版が12月5日にリリースされることが決定。あわせて、先行カット2点が解禁された。
豪華版は写真集本体に加えて、バラエティに富んだプレミア付録を同梱。「アクリルフィギュアスタンド」「グラビアヒストリーPHOTO BOOK」「磯山さやかとロケ地オーストアリア・ケアンズを巡るオーディオコメンタリー」「25周年写真集豪華版 ver.カバー」「サイン入りフォトカード」が付属し、デビュー25周年だからこそ実現した作品となる。（modelpress編集部）
◆磯山さやか、デビュー25周年写真集豪華版リリース決定
