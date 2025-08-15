ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ö¶µ¾ì¡×·à¾ìÈÇ¤Ç¸«¤»¤ëSTARTO¼ÒàÄ¹ÃËá¤ÎÇØÃæ¡¡¥Õ¥¸¤Î¼Ò±¿¤âÇØÉé¤¦
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê£µ£²¡Ë¤¬¡¢ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤ÌÀÕÇ¤´¶¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡½¡½¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤Ï£±£´Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê»õ¤âËá¤¤¤¿¤·¡¢¤¤¤¶»£±Æ¸½¾ì¤Ø¡ª¡¡¤¤Ã¤Èº£Æü¤â»É·ãÅª¤Ê½Ö´Ö¤¬Âô»³¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡²¿¤Î»£±Æ¤«¤ÏÌÀ¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢À©ºî´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÍèÇ¯¸ø³«Í½Äê¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ö¶µ¾ì¡×¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë½é¤È¤Ê¤ë·à¾ìÈÇ¤Î»£±Æ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¶µ¾ì¡×¤Ç¡¢·Ù»¡³Ø¹»¤òÉñÂæ¤Ë·±ÎýÀ¸¤ò¸·¤·¤¯°é¤Æ¤ë¶µ´±¡¦É÷´Ö¸ø¿ÆÌò¡££²£°£²£°Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó³«¶É£¶£°¼þÇ¯ÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤ÆÁ°¸åÊÔ¥É¥é¥Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤È¤â¤ËÀ¤ÂÓÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ï£±£µ¡óÄ¶¤¨¡£Íâ£²£±Ç¯¤ËÃ±È¯¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¡Ö¶µ¾ì¶¡×¡¢£²£³Ç¯¤Ë¤ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¡ÖÉ÷´Ö¸ø¿Æ¡½¶µ¾ì£°¡½¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£º£Ç¯£´·î¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤¬ÊüÁ÷Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢±ä´ü¤òÈ¯É½¡£¥Õ¥¸¤Ï¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢£µ·î¤ËÁ°¸åÊÔ¤Î£²Éôºî¤È¤Ê¤ë·à¾ìÈÇ¤È¤·¤Æ¤Î£²£¶Ç¯¸ø³«¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö½Õ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿»£±Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¶µ¾ì½é¤Î±Ç²è²½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë´ÆÆÄ¤éÀ©ºî¿Ø¤ä¶¦±é¼Ô¤È°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î´õË¾¤â¤¢¤ê¡¢°µ´¬¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡»£±Æ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³Ð¸ç¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï¥Õ¥¸¤¬¼Ò±¿¤ò¤«¤±¤¿±Ç²è¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£¸µ£Ó£Í£Á£Ð¡¦ÃæµïÀµ¹»á¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤Ç¡¢Æ±¶É¤ÏÊüÁ÷¼ýÆþ¤¬·ã¸º¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤ÏºòÇ¯£±£²·î¸ø³«¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ö¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡×¤¬¶½¼ý£´£°²¯Ä¶¤¨¤Ç¡¢¿ê¤¨¤Ìà¥¥à¥¿¥¯¥Ö¥é¥ó¥Éá¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¡Ö¶ÉÆâ¤Ç¤Ï¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥¸¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò²óÉü¤¹¤ë°ì¤Ä¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ë¡×¡Ê¶É°÷¡Ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼«¿È¤¬½êÂ°¤¹¤ë£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¡¡£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£Ô¤Ï¡¢£··î¤«¤é¸µ¥Õ¥¸ÀìÌ³¤Ç¸µ¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¼ÒÄ¹¤ÎÎëÌÚ¹îÌÀ»á¤¬¿·¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¿·ÂÎÀ©¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡Ö£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ç¡¢ÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÈ¯¸À¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Å»ö¤Ç¸åÇÚ¤¿¤Á¤È¤Î¶¦±é¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î³èÌö¤¬¸åÇÚ¤Ë¹¥±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¶µ¾ì¤òÂç¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤ÆàµßÀ¤¼çá¤È¤Ê¤ë¤«¡£