¸µONE N¡Ç ONLY¾åÂ¼¸¬¿®Èï¹ð¤Ë¹á¹ÁºÛÈ½½ê¤¬ÍºáÈ½·è¡¡ÄÌÌõ½÷ÀàÂÀ¤â¤â¤ª¿¨¤êá¤ÎÂå½þ
¡¡ÆüËÜ¤Î¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ï£Î£Å¡¡£Î¡Ç¡¡£Ï£Î£Ì£Ù¡Ê¥ï¥ó¥¨¥ó¥ª¥ó¥ê¡¼¡Ë¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¾åÂ¼¡Ê¤«¤ß¤à¤é¡Ë¸¬¿®Èï¹ð¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£±£³Æü¡¢¹á¹Á¤ÎºÛÈ½½ê¤«¤é½÷ÀÄÌÌõ¤ÎÂÀ¤â¤â¤ò²¿ÅÙ¤â¿¨¤Ã¤¿¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä¿¯ÈÈºá¤ÇÈ³¶â£±Ëü£µ£°£°£°¹á¹Á¥É¥ë¡ÊÌó£²£¸Ëü±ß¡Ë¤ÎÍºáÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£ºÛÈ½´±¤«¤é¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë½÷À¤òÂº½Å¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÈóÆñ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¾åÂ¼Èï¹ð¤Ï£³·î¡¢¹á¹Á¤òË¬¤ì¤¿¡£Â¾¤ÎÇÐÍ¥¤È¤È¤â¤Ë¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤·¤¿ÆÉÇä¥Æ¥ì¥ÓÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ÖÌ¤À®Ç¯¡ÁÌ¤½Ï¤Ê²¶¤¿¤Á¤ÏÉÔ´ïÍÑ¤Ë¿Ê¹ÔÃæ¡Á¡×¡ÊºòÇ¯£±£±·î¡Áº£Ç¯£±·î¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÂÇ¤Á¾å¤²¤Ç¡¢½éÂÐÌÌ¤À¤Ã¤¿½÷ÀÄÌÌõ¤ÎÂÀ¤â¤â¤ò²¿ÅÙ¤â¿¨¤Ã¤¿¡£
¡¡È½·è¤òÅÁ¤¨¤¿¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¹á¹Á£°£±¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ºÛÈ½½ê¤Ï¾åÂ¼Èï¹ð¤¬½÷ÀÄÌÌõ¤Ë¹¥°Õ¤òÊú¤¡¢ÂÀ¤â¤â¤ò¿¨¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û²èÌÌ¾å¤Ç¡Ö°ì½ï¤Ë¡Ê²ñ¾ì¡Ë³°¤Î¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¿¤º¤Í¤¿¤ê¡¢Èà»á¤ÎÍÌµ¤ä·ëº§¤ÎÍ½Äê¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¤ÈÇ§Äê¡£¾åÂ¼Èï¹ð¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥ß¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¾·¤«¤ì¡¢½÷À¤Ï³°Éô¤ÎÄÌÌõ¤Ë²á¤®¤º¡¢¤½¤ÎÎ©¾ì¤Ë³Êº¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡½÷ÀÄÌÌõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂÀ¤â¤â¤ò¿¨¤é¤ì¤¿ºÝ¡¢Â¤ò°ú¤Ã¹þ¤á¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÄñ¹³¤·¤Ä¤Ä¡¢Áû¤®¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Æ¿¶¤ëÉñ¤¤¡¢²ñ¾ì¤ò½Ð¤Æ¼çºÅ¼Ô¤ËÊó¹ð¤·¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç»ö·ï¤Îºá¾õ¤ä¼Ò²ñÅª¤ÊÀ©ºÛ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢Ä¨Ìò·º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯È³¶â·º¤òÁªÂò¤·¤¿¡£
¡¡¾åÂ¼Èï¹ð¤ÏÈ½·è¤Î½Ö´Ö¡¢Æ°ÍÉ¤·¤¿¤½¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¡¢ÎÙ¤Ë¤¤¤¿ÃËÀÄÌÌõ¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÏ¢¤Î¸øÈ½¤Ç¡¢¾åÂ¼Èï¹ðÂ¦¤Ï»ö¼Â´Ø·¸¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÁè¤ï¤º¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê°Õ¿Þ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¡£¾åÂ¼Èï¹ð¤ÎÊÛ¸î¿Í¤ÏÈï¹ð¤Ï¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢´¶¾ð¤Î¹â¤Ö¤ê¤ä½÷ÀÄÌÌõ¤Ø¤Î¹¥°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£ÂÇ¤Á¾å¤²²ñ¾ì¤¬¶¹¤¯¡¢¾åÂ¼Èï¹ð¤Î¼ê¤¬½÷ÀÄÌÌõ¤Î¥Ò¥¶¤Ë¿¨¤ì¤ë²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¶¯ÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡¾åÂ¼Èï¹ð¤ÎÊÛ¸î¿Í¤Ï½÷ÀÄÌÌõ¤ËÂÐ¤·¡¢ÂÀ¤â¤â¤ò¿¨¤é¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¿¨¤é¤Ê¤¤¤Ç¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òµ¿Ìä»ë¤·¤¿¡£
¡¡½÷ÀÄÌÌõ¤Ï½éÂÐÌÌ¤ÎÃËÀ¤ËÂÀ¤â¤â¤ò¿¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¶Ã¤¡¢ÂÐ½è¤¬»×¤¤¤Ä¤«¤º¡¢¸ýÆ¬¤ÇµñÈÝ¤¹¤ëÍ¦µ¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÈ¿ÏÀ¡£Â¤Ï°ú¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¨¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¾åÂ¼Èï¹ð¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£Ë¡Äî¤Ç¾åÂ¼Èï¹ð¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤ëÇÛÎ¸¤Ç¡¢ÊÌ¼¼¤ÇÄÄ½Ò¤·¤¿¡£
¡¡·ÝÎò£±£°Ç¯¤Ç¾Íè¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎºÆµ¯¤Ï¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡