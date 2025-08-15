米テキサス州の大規模洪水の被災地で、ボランティアが３本指の恐竜の足跡を発見した/Courtesy Carl Stover

（ＣＮＮ）先月４日に米テキサス州中央部を襲った大規模な洪水の被災地で、がれきの撤去を手伝っていたボランティアが恐竜の足跡を発見した。

専門家らによると、同州トラビス郡のサンディ川沿いで１１日、大きな３本指の足跡が１５個、交差するように散らばっているのが見つかった。

テキサス大学オースティン校の古生物学者、マシュー・ブラウン氏によれば、それぞれの足跡は長さ４５〜５０センチ。体長約１０メートルになる二足歩行の肉食恐竜「アクロカントサウルス」と似た恐竜が、１億１５００万〜１億１０００万年前に残した足跡とみられる。足跡が保存されていた石灰岩層の古さから、年代が推定されたという。

ブラウン氏は１２日に現地へ出向き、州や郡の当局者らに周囲での災害対応に関するアドバイスを提供した。その後、ほかにも恐竜の足跡が見つかる可能性のある場所について情報が入っているという。

同氏は「環境監視を手掛ける企業にも相談している。要するに、重機で恐竜の足跡を踏みつぶさないようにするためだ」と説明。「足跡を特定してその周りに境界線を設けようと試み、片付けチームへの手引きになるよう情報を提供している」と述べた。

同州の住民、カール・ストーバー氏の写真には、スニーカーをはいた同氏の足よりかなり大きい足跡が、白い岩場にしっかりと刻まれた様子が写っている。

先月の洪水では少なくとも１３５人の死者が出た。被害の多くは中部カー郡に集中していたが、州都オースティンやその近郊を含むトラビス郡でも１０人が死亡。一部で浸水の被害が出た。

郡裁判所のアンディ・ブラウン判事によると、通常は水量が非常に少ないサンディ川が、先月の洪水では約６メートルまで増水した。

「川沿いの樹木が流され、車や家が流された」「この足跡が見つかった場所でも、激流が木をなぎ倒し、覆っていた土砂を洗い流した」という。

ストーバー氏は激流の跡に現れた足跡をカメラ越しに見渡し、その動画をＣＮＮに共有した。

同氏は「このあたり全体が水浸しになった。ちょうどここに家が一軒あって流されたのが分かるだろうか」と言って、がれきの山に焦点を合わせた。「すぐそこにもがれきがある。ここに住んでいたほかの知人の家も流された」

郡判事のブラウン氏は、災害復興の真っただ中にあるトラビス郡だが、恐竜の足跡には「心が躍る」と話す。「テキサス州の各地に恐竜の足跡がたくさんある。その昔、このあたりを歩き回っていたのは何者だったのか、想像するだけで興味は尽きない」

トラビス郡の北約３２０キロに位置する「ダイナソーバレー州立公園」では、約１億１３００万年前に生息していた竜脚類、獣脚類の足跡が多数見つかっており、恐竜ファンや観光客を引きつけている。

古生物学者のブラウン氏は近く、研究チームとともにトラビス郡を再訪し、足跡を地図や３Ｄ画像に詳しく記録する予定。足跡を残して歩き回った恐竜は１頭だったのか、それとも複数の群れだったのかについて、さらに調べたいと話している。