Å·³¤Í´´õ¡ÖÎÉ¤¤Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤ËÀäÂÐ¤·¤¿¤¤¡×¡¡¥Æ¥ìÄ«¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡×10·î¿·¥·¡¼¥º¥ó¡¢12·î±Ç²è¸ø³«
½÷Í¥Å·³¤Í´´õ¡Ê58¡Ë¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡×¤ÎÂè5¥·¡¼¥º¥ó¤¬¡¢10·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬14Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Ëè½µÌÚÍË¸á¸å9»þ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¤¿¤¿¤¾å¤²¤Î¼èÄ´´±¤¬¡¢ÆÃÊÌ¼èÄ´¼¼¤Ç¼èÄ´¤Ù¤ò¹Ô¤¦¡¢¥¥ó¥È¥ê¤³¤È¶ÛµÞ»ö°ÆÂÐ±þ¼èÄ´ÈÉ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¡¢¶§°ÈÈ¤È°ì¿Ê°ìÂà¤Î¿´ÍýÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤ëºîÉÊ¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÏ¢Â³¥É¥é¥Þ4ºîÉÊ¡Ê14Ç¯1·î´ü¡¢17Ç¯4·î´ü¡¢019Ç¯4·î´ü¡¢21Ç¯7·î´ü¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë2ºîÉÊ¡Ê15Ç¯9·î¡¢22Ç¯1·î¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯6·î¤ËºÆ»ÏÆ°¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥º´°·ëÊÔ¡Ö·à¾ìÈÇ¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡¡THE FINAL¡Ù¡×¤Î¸ø³«¤¬12·î26Æü¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤È±Ç²è¤ÎÎ¾ÎØ¤Ç¡¢¥¥ó¥È¥ê¤Î12Ç¯´Ö¤ÎÍ½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤ë¤Ù¤¯¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡¡Âç´¶¼Õ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤¬»ÏÆ°¤·¤¿¡£YouTube¤Î¥Æ¥ìÄ«¥É¥é¥Þ¸ø¼°ch¤ÈÅìÊõMOVIE¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡×¤Îµ°À×¤ò¤¿¤É¤ëÆÃÊÌPRÆ°²è¤¬2ËÜ¸ø³«¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë²áµî¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¾ìÌÌ¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ò¶Å½Ì¤·¤¿Æ°²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢§Å·³¤Í´´õ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤è¤¦¤ä¤¯·à¾ìÈÇ¤ò¸ø³«¤Ç¤¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢12Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡È¥¥ó¥È¥ê¡É¤ò°¦¤·¡¢¸ø³«¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Ä¤Ä¡Ä¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡ª¡¡¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¼Â¤ò·ë¤Ó¡¢Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ç¡È¥¥ó¥È¥ê¡É¤ò¤â¤¦1ÅÙ¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë¡È¥Á¥ã¥ó¥¹¡É¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡¡SNS¤Ê¤É¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥³¥á¥ó¥È¤«¤é¤â¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢³§¤µ¤Þ¤Î»×¤¤¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä»ä¤¿¤Á¤â¡ÖÎÉ¤¤Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤ËÀäÂÐ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡È¥¥ó¥È¥ê¡É¤ÏÂè1¥·¡¼¥º¥ó¤Î»þ¤«¤é¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿ÆÀÌ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¤·¤¤¸½¾ì¡£¸½ºß¤Ï¤µ¤é¤Ëå«¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¿ô¥«·î¤Ë¤â¡¢¤Ç¤ó¤Ç¤ó¤µ¤ó¡¢¥³¥Ò¤µ¤ó¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¡¢ÅÄÃæ¡ÊÅ¯»Ê¡Ë¤µ¤ó¤È4¿Í¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤ª¿©»ö²°¤µ¤ó¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤Ç¤â¡ÖÏ¢¥É¥é¤ò¤â¤¦1²ó¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤ª¤¸¤µ¤Þ¤¿¤Á¤Ï¡Ö°ìÈÖ´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ÏËÍ¤¿¤Á¤«¤â¤Í¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¼Â¤ò¸À¤¦¤È¡¢¼ê¤´¤ï¤Èïµ¿¼Ô¤ÈÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤¹¤ëÄ¹Ãú¾ì¤Î¼èÄ´¼¼¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢Ëè²óÉÝ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡Ç¯ÎðÅª¤ËÂÎÎÏ¤Ê¤É¤¬Íî¤Á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë²Ý¤¹¤â¤Î¤ÏÇ¯¡¹Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤¹ç¤¦Àº¿ÀÎÏ¤È·Ð¸³ÃÍ¡¢É½¸½ÎÏ¤ÏÇ¯¡¹¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡ª¡¡¡Èº£¤Î»ä¤À¤«¤é¤³¤½¤Î²ÝÂê¡É¤Ë³Ú¤·¤¯Ä©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¤ÏÀäÂÐ¾¡¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤ª¤¸¤µ¤Þ¤¿¤Á¤ò¤Þ¤È¤á¤ëÎÏ¤âÇ¯¡¹¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡¢È¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î12Ç¯¤ÎÁí·ë½¸¡Ä¡ÈÁ´¡¦Å·³¤Í´´õ¡É¤Ç¤ª¤¸¤µ¤Þ¤¿¤Á¤ò¤Þ¤È¤á¡¢¡È¥¥ó¥È¥ê¡É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Á¡¼¥àÎÏ¤È³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤³¤â¤Ã¤¿ÊüÁ÷¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£