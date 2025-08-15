ºäËÜÍ¦¿Í¡Ö°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¡×£±£¶ÆüÄ¹Åè¤µ¤óÄÉÅé»î¹ç¤Ç¡Ö£³¡×ÇØÉé¤¤´¶¼ÕÂÎ¸½¤Ø¡¡´Ý²Â¹À¤â»ÈÌ¿´¶¡ÖÆÃÊÌ¤Ê»î¹ç¡×
¡¡µð¿Í¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤È´Ý²Â¹À³°Ìî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£±£´Æü¡¢¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄÄÉÅé»î¹ç¡×¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë£±£¶Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤Ç¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È°¥Åé¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£Æ±Àï¤Ï£¶·î£³Æü¤ËÇÙ±ê¤Î¤¿¤á£¸£¹ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î¸½Ìò»þÂå¤ÎÇØÈÖ¹æ¡Ö£³¡×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÁª¼ê¡¢¼óÇ¾¿Ø¤¬ÃåÍÑ¤·¤ÆÀï¤¦Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÀï¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤«¤é·°Æ«¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿ºäËÜ¤È´Ý¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æº²¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢ÇòÀ±¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡Ç®¤¤»×¤¤¤ò¶»¤Ë½É¤·¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°ìÀï¤òÀï¤¦¡££±£¶Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤ÏÄ¹Åè¤µ¤ó¤ÎÄÉÅé»î¹ç¤È¤·¤Æ³«ºÅ¡£´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¡¢Áª¼êÁ´°÷¤¬µåÃÄ¤Î±Êµ×·çÈÖ¤Ç¤¢¤ë±É¸÷¤ÎÇØÈÖ¹æ¡Ö£³¡×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÇÎ×¤à¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ë²¸µÁ¤¬¤¢¤ëºäËÜ¤Î¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤¬¤³¤â¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÇØÈÖ¹æ£³¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤ä¤ë»î¹ç¡£°ÎÂç¤ÊÀèÇÚ¤¬ÇØÉé¤Ã¤¿ÇØÈÖ¹æ£³¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ë¤Ï¼ã¼ê»þÂå¤«¤éÌÜ¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥×¥í£²Ç¯ÌÜ¤Î£°£¸Ç¯£²·î¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¡Ö·¯¤Ë¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼ø¤«¤ê¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£ÉÔÄ´¤À¤Ã¤¿£²£³Ç¯£´·î¤Ë¤ÏÄ¾ÀÜ»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¤ªÁ°¤¬Ãæ¿´¤Ê¤ó¤À¤«¤é°ú¤ÃÄ¥¤ì¡×¤È·ãÎå¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¥Û¥Ã¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËºÂ¤ëÃË¤¬´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯Ä¹Åè¤µ¤ó¤«¤é·°Æ«¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿´Ý¤Ï»ÈÌ¿´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤à¡£¹Åç¤«¤é£Æ£ÁÀë¸À¤·¤¿£±£¸Ç¯¤Ë¡Ö°ì½ï¤ËÌîµå¤¬¤Ç¤¤¿¤éËÍ¤È¤·¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ä¾É®¤Î¼ê»æ¤ò¤â¤é¤¤¡¢ÉÔ¿¶¤À¤Ã¤¿£²£±Ç¯¤Ë¤Ï£Çµå¾ì¤ÇÌó£±»þ´Ö¤ÎÇ®·ì»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ÆÉüÄ´¤·¤¿¡£´Ý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¤Êý¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¡×¤È¤¤¤¦²¸¿Í¡£¿´¤«¤éÌîµå¤ò°¦¤·¡¢µð¿Í¤ò°¦¤·¤¿Ä¹Åè¤µ¤ó¤ÎÇ®¤¤µ¤»ý¤Á¤È¹ÔÆ°¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢Àï¤¦³Ð¸ç¤À¡£
¡¡¡Öµð¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¡£¾¡¤ÁÉé¤±¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ìîµå¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òËÍ¤é¤â¾¯¤·¤Ç¤â¤Þ¤Í¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬´î¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¸½ºß£±£²¥²¡¼¥àº¹¤Ç¼ó°Ì¡¦ºå¿À¤òÄÉ¤¦£²°Ì¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤ÏÅ·Í÷»î¹ç¤Ç¤Î¥µ¥è¥Ê¥éËÜÎÝÂÇ¤Ê¤É¡¢¸½Ìò»þÂå¤«¤é½ÉÅ¨¡¦ºå¿ÀÀï¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ¾¾¡Éé¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¡££±£µÆü¤«¤é¤Îºå¿À£³Ï¢Àï¤ÏÉÔ¶þ¤ÎÆ®»Ö¤ÇÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£´Ý¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦»î¹ç¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤â¼ã¤¤Áª¼ê¤â¤¤¤«¤Ë»î¹ç¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤À¤È»×¤¦¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï¾ï¤Ëµð¿Í·³¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¿Êý¡£¾¯¤·¤Ç¤â´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¥Ê¥¤¥ó¤Î»×¤¤¤òÂåÊÛ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²¸ÊÖ¤·¤Î¾¡Íø¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡ÊµÜÆâ¡¡¹§ÂÀ¡Ë