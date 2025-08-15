女優・天海祐希主演のテレビ朝日系連続ドラマ「緊急取調室」の第５シーズンが１０月期（木曜・後９時）に放送されることが１５日、発表された。俳優・石丸幹二を代役に迎え、昨年６月に再始動したシリーズ完結編「劇場版『緊急取調室 ＴＨＥ ＦＩＮＡＬ』」（常廣丈太監督）が１２月２６日に公開されることも決定。２０１４年の放送開始から約１２年、「キントリ」がついに完結を迎える。

「緊急事案対応取調班」（通称・キントリ）の敏腕取調官・真壁有希子の活躍を描いた人気シリーズ。第５シーズンでは、新春ドラマスペシャル（２２年）ぶりにキントリが再結成。真壁（天海）を始め、管理官・梶山勝利（田中哲司）、玉垣松夫（塚地武雅）、菱本進（でんでん）、小石川春夫（小日向文世）という鉄壁のチームが、シリーズ史上最強の被疑者たちに立ち向かう。国家の最高権力（＝内閣総理大臣）と直接対決する劇場版に向け、連動するエピソードも交えて描かれる。

劇場版は、歌舞伎俳優の市川猿之助が両親の自殺を手助けした罪で逮捕（後に懲役３年、執行猶予５年の判決）されたことで、公開が延期された作品だ。昨年６月に再始動。真壁は総理大臣襲撃事件の真相解明のため、総理大臣（石丸幹二）を事情聴取すべく動き出す。熟練のチームワークと緊迫の心理戦。キントリは全てを懸けて、内閣総理大臣との最後の闘いに挑む。

【天海祐希コメント全文】

この度、ようやく劇場版を公開できる運びとなりました。そんな中、１２年にわたって“キントリ”を愛し、公開を待ってくださっていたファンの皆さまに「ありがとうございます。お待たせしました」という気持ちを込めつつ…もう一つ弾みをつけたい！ そんな思いが実を結び、連続ドラマで“キントリ”をもう一度スタートできる“チャンス”を頂きました。

ＳＮＳなどで発信してくださるコメントからもひしひしと伝わってくる、皆さまの思いがちゃんと満たされるように…私たちも「良い締めくくりに絶対したい」と前向きな気持ちでいますし、さらなるパワーを持って頑張りたいです。

“キントリ”は第１シーズンの時から、まるで親戚が集まっているような楽しい現場。現在は、さらに絆が深まっております。実は数か月前にも、でんでんさん、コヒさん（小日向文世）、田中（哲司）さんと４人でお気に入りのお食事屋さんに集まったんですよ。そこでも「連ドラをもう一回できるのは、本当にありがたいよね」という話になりました。ちなみに、おじさまたちは「一番喜んでいるのは僕たちかもね」とおっしゃっていたのですが…実を言うと、手強（ごわ）き被疑者と対峙（じ）する長丁場の取調室シーンは、毎回怖いんですよ！

年齢的に体力などが落ちる一方で、自分自身に課すものは年々大きくなりますから。でも、そこに向き合う精神力と経験値、表現力は年々上げていきたい！ “今の私だからこその課題”に楽しく挑戦していきたいし、最後には絶対勝ちたいです。また、おじさまたちをまとめる力も年々上がっていると思っていますので（笑）、発揮していきたいですね。この１２年の総結集…“全・天海祐希”でおじさまたちをまとめ、“キントリ”ならではのチーム力と皆さまへの感謝の気持ちが込もった放送になるといいなと思っています。