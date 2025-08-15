「今月金欠！」→【しまむら】へ！ 今から買い足したい♡「1,089円トップス」

「おしゃれしたいけど、今月はお財布が寂しい……」という時の強い味方になってくれるのが【しまむら】！ 税込1,089円で、今っぽコーデが叶いそうな優秀トップスが揃っているようです。買いやすい価格なのに高見えするから、買い足しにもぴったり。ぜひ夏のお助け服としてワードローブに追加してみて。

大人っぽいフォントが可愛いロゴTシャツ

【しまむら】「CTロゴ フレンチSLT」\1,089（税込）

大きめロゴが目を引くモードな雰囲気のフレンチスリーブTシャツ。インフルエンサー@_rico.coco__gukさんが「大人っぽいフォントが高見え」と太鼓判を押す一枚です。肩にかかるほどよい袖丈が、さりげなく二の腕をカバーしつつすっきり見えを実現してくれそう。デニムやカーゴパンツと合わせれば、肩肘はらないこなれ感のあるカジュアルコーデに仕上がります。

配色リブがアクセントのボーダータンクトップ

【しまむら】「アメスリBDタンク」\1,089（税込）

細ピッチのボーダー柄と配色リブが大人可愛いタンクトップ。夏らしさを引き立てるマリン風配色もポイントです。コンパクトなシルエットにアメスリデザインで、ほどよい肌見せが叶います。一枚でさらりと着るのはもちろん、カーデやシアーシャツを羽織れば今どきレイヤードも楽しめそう。

立体ロゴが映える！ 大人カジュアルなエンボスロゴT

【しまむら】「エンボスTシャツ」\1,089（税込）

エンボスロゴが大人っぽさを引き立てる、しまむら内ブランド【LOGOS DAYS（ロゴズデイズ）】の一枚。LOGOS DAYS公式Instagramによると「ドライタッチな肌触りの生地を使用」しているそうで、蒸し暑い日もさらりと快適に過ごせそうです。裾のドロスト仕様でシルエットに変化をつけられるのも嬉しいポイント。バックネックのロゴ刺繍など、さりげないディテールにもこだわった、着るだけでこなれ見えする優秀Tシャツといえそう。

シンプルなのにこなれて見えるリンガーT

【しまむら】「MEG＊ムネロゴリンガー」\1,089（税込）

配色のネックラインと袖口がアクセントになったリンガーTは、シンプルながら着こなしをぐっと今っぽく仕上げてくれる一枚。ほどよくゆるさのあるシルエットに、胸元の小さめロゴが大人カジュアルにちょうどいい存在感を演出。ワイドパンツやカーゴパンツとの相性もGOODな予感なので、ワードローブに一枚あると頼りになりそう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではLOGOS DAYS、@_rico.coco__guk様、@shimapato2525様、@marino12131様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K