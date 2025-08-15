天海祐希主演『緊急取調室』12年にわたるシリーズ完結へ ドラマ第5シーズン＆劇場版公開日決定「もう一度“チャンス”を頂きました」
俳優・天海祐希が主演を務めるテレビ朝日系『緊急取調室』が、10月から木曜ドラマ枠で第5シーズンを放送することが決定した。また、公開延期となっていた劇場版『緊急取調室 THE FINAL』が12月26日に公開されることも決定し、ついに12年にわたるシリーズが完結する。
【画像】新たに出演が発表された石丸幹二
本作は、天海演じる叩き上げの取調官・真壁有希子が、可視化設備の整った特別取調室で取調べを行う専門チーム「緊急事案対応取調班（通称・キントリ）」のメンバーとともに、数々の凶悪犯と一進一退の心理戦を繰り広げるドラマシリーズ。
井上由美子氏が手掛ける完全オリジナル脚本をベースに、2014年1月期に誕生した本作は、これまで連続ドラマ4作品（2014年1月期、2017年4月期、2019年4月期、2021年7月期）に加え、ドラマスペシャル2作品（2015年9月、2022年1月）が放送され人気シリーズに。
第4シーズン（2021年）では、物語の主軸を担うキントリがまさかの解散。新たな配属先で各々、別の道を歩むことになった。そんな中、第5シーズンでは、新春ドラマスペシャル（2022年）に続き、キントリが久々にして待望の再結成を果たす。真壁有希子（天海）を筆頭に、管理官・梶山勝利（田中哲司）、玉垣松夫（塚地武雅）、菱本進（でんでん）、小石川春夫（小日向文世）ら取調べチームが、シリーズ史上最強の被疑者たちに立ち向かっていく。
もちろん、速水もこみち＆鈴木浩介が演じる警視庁捜査一課殺人捜査第一係の名コンビ「もつなべ」や、大倉孝二が演じる警視庁副総監・磐城和久ら、おなじみの面々も登場。国家の最高権力＝内閣総理大臣と直接対決する劇場版に向け、劇場版と連動するエピソードも交えながら、新たなるキントリの活躍に焦点を当てる。
そして、新たなキャストとして石丸幹二を迎えたシリーズ完結編『劇場版「緊急取調室 THE FINAL」』では、ついにシリーズ完結を迎える。超大型台風が連続発生し、国家を揺るがす非常事態の最中、内閣総理大臣・長内洋次郎（石丸）は、災害対策会議に10分遅れて到着。さらに、その「空白の10分」を糾弾する暴漢・森下弘道（佐々木蔵之介）が現れ、総理大臣襲撃事件が発生。有希子らキントリチームは、森下の取調べを開始するが、森下は犯行動機を語らないどころか、取調室に総理大臣を連れて来い！と無謀な要求を繰り返す。森下の取調べが行き詰まる中、長内総理に“ある疑惑”が浮かび上がる。
「総理を取調べたいんです」有希子は真相解明のために総理大臣を事情聴取すべく動き出し、前代未聞の取調べ…内閣総理大臣との最後の闘いに挑んでいく。
さらに、連ドラ＆劇場版の公開を記念して、「緊急取調室 大感謝プロジェクト」が始動。主演・天海も「ファンの皆さまに『ありがとうございます。お待たせしました』という気持ちを込めて、もうひとつ弾みをつけたい！皆さまの思いがちゃんと満たされるように…私たちも『良い締めくくりに絶対したい』と前向きな気持ちでいますし、さらなるパワーを持って頑張りたい」と声を弾ませる。
まずはきょう15日からYouTubeテレ朝ドラマ公式chおよび、YouTube東宝MOVIEチャンネルで、『緊急取調室』の軌跡をたどる特別PR動画が2本公開された。キントリの歴史を振り返る動画では、キントリ結成時から、解散など幾多の危機も共に乗り越えてきた仲間たちの軌跡が描かれている。そこには、元祖キントリ・メンバーを演じた大杉漣さんの姿も。そして、これまで取調べた被疑者約100人にもフィーチャー。取調べにおけるハイライトを凝縮した動画も公開された。
■天海祐希（真壁有希子・役）コメント
このたび、ようやく劇場版を公開できる運びとなりました。そんな中、12年にわたって“キントリ”を愛し、公開を待ってくださっていたファンの皆さまに「ありがとうございます。お待たせしました」という気持ちを込めつつ…もうひとつ弾みをつけたい！そんな思いが実を結び、連続ドラマで“キントリ”をもう一度スタートできる“チャンス”を頂きました。
SNSなどで発信してくださるコメントからもひしひしと伝わってくる、皆さまの思いがちゃんと満たされるように…私たちも「良い締めくくりに絶対したい」と前向きな気持ちでいますし、さらなるパワーを持って頑張りたいです。
“キントリ”は第1シーズンの時から、まるで親戚が集まっているような楽しい現場。現在はさらに絆が深まっております。実は数ヶ月前にも、でんでんさん・コヒさん（小日向文世）・田中（哲司）さんと4人でお気に入りのお食事屋さんに集まったんですよ。そこでも「連ドラをもう一回できるのは、本当にありがたいよね」という話になりました。ちなみに、おじさまたちは「一番喜んでいるのは僕たちかもね」とおっしゃっていたのですが…実を言うと、手強き被疑者と対峙する長丁場の取調室シーンは、毎回怖いんですよ！年齢的に体力などが落ちる一方で、自分自身に課すものは年々大きくなりますから。でも、そこに向き合う精神力と経験値、表現力は年々上げていきたい！“今の私だからこその課題”に楽しく挑戦していきたいし、最後には絶対勝ちたいです。また、おじさまたちをまとめる力も年々上がっていると思っていますので（笑）、発揮していきたいですね。この12年の総結集…“全・天海祐希”でおじさまたちをまとめ、“キントリ”ならではのチーム力と皆さまへの感謝の気持ちが込もった放送になるといいなと思っています。
