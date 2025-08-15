俳優の及川光博（５５）が、１０月期の日本テレビ系ドラマ「ぼくたちん家」（日曜、後１０・３０）で主演を務めることが１４日、分かった。及川が連続ドラマ単独主演を務めるのは、２００４年のテレ朝系「ミステリー民俗学者 八雲樹」以来２１年ぶりで、ゴールデン・プライム帯では初。ホーム＆ラブコメディーで心優しきゲイ役に挑戦する及川は「こんなチャンスは最後かもしれない」と気合十分。そのカリスマ性と確かな演技力で、視聴者を魅了する。

及川が演じるのは、不器用だが情に厚く、恋のために家を買おうとする５０歳のゲイ・波多野玄一。ある日偶然、「恋なんていらない」という人生も恋も冷め切ったクールなゲイの中学教師・作田索と出会い、人生が動き出す。「“家”、買いませんか？２人の名義で」。恋の告白なのに、なぜか物件購入の打診をしてしまう。

さらに２人の前に“トー横”に入り浸る１５歳の訳アリ少女・楠ほたるが出現。「私、あなたを買います。３０００万円で。中学卒業までの半年間、親のフリをしてください」と大金を手に言い放つ。社会の隅っこでつながった３人の奇妙な生活を描く物語だ。

恋に振り回され、訳アリ中学生にかき回されることになる及川は「難役ですが、私の想像力と経験値をフル活用して、不器用な大人の（もちろん男性との）恋を、そして奇妙でビミョーな人間模様を描いてまいります」と意気込みを口に。また、気になる“ぼくたち”＝玄一の恋のお相手を演じる俳優については「陽キャです」とヒントを届けた。

プロデュースを務めるのは、「野ブタ。をプロデュース」「だが、情熱はある」など多数のヒット作を世に送り出してきた河野英裕氏。脚本は日テレシナリオライターコンテストで審査員特別賞を受賞した期待の新星・松本優紀氏が手がける。レジェンドと若き才能が、及川の新しい挑戦を彩る。

及川は「日曜の夜、クスクス笑ってじわじわ泣けるホーム＆ラブコメディーをぜひお楽しみください！ちゃお」とおちゃめにメッセージ。秋の夜長に“永遠の王子”が降臨する。