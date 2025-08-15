2025年10月スタート 日本テレビ系新日曜ドラマは「ぼくたちん家」に決定！（毎週日曜よる10時30分から放送）

心優しきゲイが恋を叶えるため家を買う？トーヨコ中学生が親を買う？現代に様々な偏見の中で生きる「社会のすみっこ」にいる人々が、愛と自由と居場所を求めて、明るく逞しく生き抜く姿を描く完全オリジナルストーリー。

恋も家族も人生も、めんどくさいし、ややこしい。

それでもなぜか、ここにいる。

そんなぼくたちん家の、奇妙なホーム＆ラブコメディが日曜夜に舞い降りる！

本作のプロデュースを務めるのは、「すいか」（2003年）、「野ブタ。をプロデュース」（2005年）、「マイ☆ボス マイ☆ヒーロー」(2006年)、「泣くな、はらちゃん」（2013年）、「メタモルフォーゼの縁側」（2022年）、「だが、情熱はある」（2023年）など多数のドラマ・映画を世に送り出してきた河野英裕。脚本は、日テレシナリオライターコンテストで2023年度審査員特別賞を受賞した期待の新星・松本優紀が手掛ける。レジェンドプロデューサー×新人脚本家。ベテランと新たな才能が、秋の日曜よるにクスっと笑えてちょっと泣ける全く新しいタイプのホーム＆ラブコメディを届ける。

◆及川光博 21年ぶり連続ドラマ主演＆GP帯初主演！

主演は、数々のドラマや映画で活躍し、そのカリスマ性と確かな演技力で常に観客を魅了し続けてきた“永遠の王子”・及川光博。これまでもテレビ朝日系ドラマ・映画「相棒」シリーズを筆頭に、「グランメゾン東京」（2019年、2024年／TBS系）、「潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官」（2024年／日本テレビ系）での好演など、幅広い役柄で視聴者を惹きつけてきた。連続ドラマ主演は21年ぶり、そしてGP帯主演は本作が初となる。

演じるのは、恋のために家を買おうとする50歳の心優しきゲイ・波多野玄一。不器用で、やたら情に厚い玄一は、ある日、偶然出会った人生も恋も冷めきったクールなゲイの青年に出会い、恋をした。これをきっかけに、玄一の人生が動き出していく。共演のキャストは近日解禁予定！

及川光博 コメントはこちら：https://www.ntv.co.jp/bokutachinchi/articles/5015l4z3voi8gyy8tca9.html

◆プロデューサー・河野英裕 コメント

最初はA4用紙たった1枚の企画書でした。

「こんなの無理だな」と思いながら会社の企画募集に出したものが、いろんな人の思いや力を受けて、想像をはるかに超える形になりました。

主演・及川光博さんとの出会いも、その過程で訪れた最高の幸運です。

お茶目で、カッコよくて、面白くて、優しくて。そんなミッチーさんが、心優しきゲイを演じ、恋に振り回され、人生に翻弄され、訳アリ中学生にかき回される。

面白そうじゃないですか？きっと面白くなるはずです。

このドラマが描くのは、“どこか居心地の悪い社会”の中で生きる人たちです。

ゲイであったり、学校や会社や家族になじめない人、理不尽な差別に困惑する人…

そんな者たちのささやかな抵抗を描く、奇妙なホーム＆ラブコメディです。

気楽に、時間潰しに、クスッと笑いに、「ぼくたちん家」に来てくれたらとても嬉しいです。

◆脚本・松本優紀（日テレシナリオライターコンテスト 2023年度審査員特別賞受賞） コメント

昨年、日テレシナリオライターコンテストで審査員特別賞をいただきました。その際、河野プロデューサーから頂戴した「ドラマの脚本はがんばって生きる人のために書かれるべきものだと思っている」という言葉を胸に、今回「ぼくたちん家」の脚本を担当しています。

この作品は、東京の町でひっそりと繋がっている3人と、それを取り巻く人々の日常の物語です。それぞれが社会の中で、偏見や困難と向き合いながらも、がんばって楽しく生きている様子を描いています。この物語はフィクションですが、同性愛者も孤独を抱える子どもも、私の隣にいるんだ、という事を意識して取り組みました。見てくださる方々が自分の隣の人、また、自分自身にも優しくしたくなるような、そんな時間を届けられると嬉しいです。ぜひご覧ください！

◆インクルーシブプロデューサー・白川大介（日本テレビ報道局ジェンダー班） コメント

私は7年前にゲイであることをカミングアウトし、報道の分野で性的マイノリティーに関する取材や情報発信をしています。約1年前に河野さんからこのドラマの構想について相談され、これまでにないドラマになるとワクワクしていましたので、今回「インクルーシブプロデューサー」として、当事者と取材者、両方の経験を生かして作品づくりに関わることができて嬉しく思います。

社会の中でマイノリティーが直面するリアルな困難を、主人公たちが寄り添ってポジティブに乗りこえていく姿を、多くの方に楽しみ、応援していただけることを願っています。

◆イントロダクション

心優しき一人のゲイが、恋をした。

ちょっと不器用で、やたら情に厚い男・波多野玄一。50歳。

「人間は恋と革命のために生まれてきたんです！」

その胸をふるわせたのは、中学教師の作田索。38歳。

だけど彼は、人生も恋も冷めきったようなクールなゲイ。

「恋なんていらない。革命はずっと“不革命”。僕の人生は、まだズッポリ模索中ですから」

それでも玄一は、あきらめない。

「だったら…“家”、買いませんか？2人の名義で。別れるのが死ぬほど面倒になるように。“家”を、僕たちの“かすがい”にするんです！」

恋の告白なのに、なぜか物件購入の打診--

真剣すぎて、どこかバカ。だけど本気。

そんな2人の前に現れたのは、15歳の少女・楠ほたる。

トーヨコに入り浸る訳アリ少女が、大金を手に言い放つ。

「私、あなたを買います。3000万円で。中学卒業までの半年間、親のフリしてください」

恋も人生も、ままならない。

でもそれでも人は、誰かと関わってしまう。

社会のすみっこで繋がった、3人の奇妙な生活。

笑って、泣いて、笑っちゃう、奇妙なホーム＆ラブコメディ！

◆番組概要

『ぼくたちん家』

2025年10月期日曜ドラマ 毎週日曜よる10時30分から放送

脚本：松本優紀

音楽：東川亜希子 神谷洵平

インクルーシブプロデューサー：白川大介

チーフプロデューサー：松本京子

プロデューサー：河野英裕 西紀州 岡宅真由美

演出：鯨岡弘識 北川瞳

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ