µÚÀî¸÷Çî¡Ö¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡×¼ç±é·èÄê¡ªÎø¤Î¤¿¤á¤Ë²È¤òÇã¤ª¤¦¤È¤¹¤ë50ºÐ¤Î¿´Í¥¤·¤¥²¥¤¡¦ÇÈÂ¿Ìî¸¼°ìÌò¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
2025Ç¯10·î¥¹¥¿¡¼¥È ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿·ÆüÍË¥É¥é¥Þ¤Ï¡Ö¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡×¤Ë·èÄê¡ª¡ÊËè½µÆüÍË¤è¤ë10»þ30Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¡Ë
¿´Í¥¤·¤¥²¥¤¤¬Îø¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á²È¤òÇã¤¦¡©¥È¡¼¥è¥³Ãæ³ØÀ¸¤¬¿Æ¤òÇã¤¦¡©¸½Âå¤ËÍÍ¡¹¤ÊÊÐ¸«¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤ë¡Ö¼Ò²ñ¤Î¤¹¤ß¤Ã¤³¡×¤Ë¤¤¤ë¿Í¡¹¤¬¡¢°¦¤È¼«Í³¤Èµï¾ì½ê¤òµá¤á¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¯í÷¤·¤¯À¸¤È´¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¥Û¡¼¥à¡õ¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£
¼ç±é¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç³èÌö¤·¡¢¤½¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤È³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤Ç¾ï¤Ë´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡È±Ê±ó¤Î²¦»Ò¡É¡¦µÚÀî¸÷Çî¡£Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¼ç±é¤Ï21Ç¯¤Ö¤ê¡¢GPÂÓ¼ç±é¤ÏËÜºî¤¬½é¡£
±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Îø¤Î¤¿¤á¤Ë²È¤òÇã¤ª¤¦¤È¤¹¤ë50ºÐ¤Î¿´Í¥¤·¤¥²¥¤¡¦ÇÈÂ¿Ìî¸¼°ì¡£ÉÔ´ïÍÑ¤Ç¡¢¤ä¤¿¤é¾ð¤Ë¸ü¤¤¸¼°ì¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¡¢¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿¿ÍÀ¸¤âÎø¤âÎä¤á¤¤Ã¤¿¥¯¡¼¥ë¤Ê¥²¥¤¤ÎÀÄÇ¯¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢Îø¤ò¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¸¼°ì¤Î¿ÍÀ¸¤¬Æ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Åöµ»ö¤Ç¤ÏµÚÀî¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¡ª
¢¡µÚÀî¸÷Çî ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¤ÏÂçÊÑ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¶Ã¤ÂçÊÑÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏºÇ¸å¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¿ÍÀ¸º£¤¬°ìÈÖ¼ã¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë»ê¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡×¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¬±é¤¸¤Þ¤¹ÇÈÂ¿Ìî¸¼°ì¤Ï¡¢¹¬¤»¤ÊÌ¤Íè¤ò¤¢¤¤é¤á¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÃæÇ¯¤Î¥²¥¤¡Ê50¡Ë¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤Ï¼ç¤ËÆ°Êª¤Î»ô°é¤Ç¤¹¡£
ÆñÌò¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤ÎÁÛÁüÎÏ¤È·Ð¸³ÃÍ¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤Æ¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤ÊÂç¿Í¤Î¡Ê¤â¤Á¤í¤óÃËÀ¤È¤Î¡ËÎø¤ò¡¢¤½¤·¤Æ´ñÌ¯¤Ç¥Ó¥ß¥ç¡¼¤Ê¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüÍË¤ÎÌë¡¢¥¯¥¹¥¯¥¹¾Ð¤Ã¤Æ¤¸¤ï¤¸¤ïµã¤±¤ë¥Û¡¼¥à¡õ¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡
¤Á¤ã¤ª⭐️