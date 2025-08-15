ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は小幅安 シカゴ日経平均先物は４万２８３０円
NY株式14日（NY時間15:08）（日本時間04:08）
ダウ平均 44879.88（-42.39 -0.09%）
ナスダック 21709.07（-4.07 -0.02%）
CME日経平均先物 42830（大証終比：+210 +0.49%）
欧州株式14日終値
英FT100 9177.24（+12.01 +0.13%）
独DAX 24377.50（+191.91 +0.79%）
仏CAC40 7870.34（+65.37 +0.84%）
米国債利回り
2年債 3.732（+0.058）
10年債 4.289（+0.056）
30年債 4.880（+0.054）
期待インフレ率 2.395（+0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.712（+0.032）
英 国 4.641（+0.052）
カナダ 3.413（+0.016）
豪 州 4.209（-0.014）
日 本 1.542（+0.033）
NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝64.06（+1.41 +2.25%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3384.90（-23.40 -0.69%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝118162.13（-4789.79 -3.90%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1747万0271（-708170 -3.90%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
