

函館本線の小沢駅を出発したDD51形ディーゼル機関車重連牽引の急行「ニセコ」（撮影：南正時）

北海道を代表する幹線、函館本線・函館―旭川間423.1kmの歴史は明治初期、1880年11月に官設の幌内鉄道によって手宮―札幌間が開通したことに始まる。現在の函館本線が全通したのは1905年のことである。

函館本線は函館―長万部間の非電化複線区間、長万部―小樽間の通称「山線」といわれる単線・急勾配区間、そして小樽―旭川間の電化複線区間があり、そこを走った列車の種類の多さには改めて驚いてしまう。筆者の函館本線への思いも含めて、その歴史を振り返ってみたい。

SL現役時代の函館本線

筆者が初めて北海道の鉄道に接したのは1970年1月のことで、C62形蒸気機関車重連の急行「ニセコ」を見たくて弾丸旅行で倶知安まで行き、その発車のシーンをカメラに収めた。カラーフィルムで撮影した、たった1枚のC62形牽引「ニセコ」の姿だった。

1972年の初夏にはワイド周遊券を駆使して本格的に道内の鉄道を撮り歩いたが、すでにC62形重連の急行「ニセコ」の姿はなかった。C62形は小樽―長万部間の普通列車に運用されていたが、スワローエンゼルといわれたC62形2号機は健在だった。

急行「ニセコ」はDD51形ディーゼル機関車重連の運用となった。当時DD51形はSLファンの嫌われ者だったが、筆者は客車が旧型客車のままだったこともありDD51形の「ニセコ」も積極的に撮影した。この時代の函館―小樽間は道内の優等列車がほぼ見られることもあり、筆者はすっかり「山線」の魅力に取りつかれてしまった。

函館から長万部までの区間は道内主要都市に向かう特急、急行が多く見られ、青函連絡船を降りて函館駅のホームへ向かうと各地へ向かう列車で満杯状態だった。

とくに釧路行きのキハ80系特急「おおぞら」の長大編成と、隣のホームに急行「宗谷」稚内行きが発車を待つ景観は見事だった。蒸気機関車ではD51形やマンモス機のD52形が旅客列車を牽引していたことが筆者の胸をときめかせた。



函館駅で発車を待つキハ80系の特急「おおぞら」＝1976年6月（撮影：南正時）



D52形が牽引する客車列車。八雲駅にて（撮影：南正時）

【写真】函館駅で発車を待つ急行「宗谷」。隣のホームには特急「おおぞら」そして「おおとり」の姿も

「山線」を走った特急・急行

特急の多くは長万部から室蘭線・千歳線を経由して各地に向かっていたが、山線にも1往復、キハ80系の「北海」が食堂車を従えた編成で運転されていた。それとともにD51形牽引の貨物列車やC62形が牽く旅客列車、そしてDD51形重連が牽引する客車列車と気動車の急行「ニセコ」が闊歩していた。それが当時の山線だった。



山線唯一の特急だったキハ80系「北海」は食堂車も連結していた（撮影：南正時）

客車の急行「ニセコ」は1971年9月まではC62形蒸気機関車が牽引しており全国のSLファンの人気を集めたが、同年9月15日限りでDD51形の牽引に変わった。それでも客車はSL時代と同じ旧型客車を使用しており、DD51形も小樽―長万部間は重連による峠越えが見られた。

ここで、かつての急行「ニセコ」DD51形の同乗記録をご覧いただこう。

急行「ニセコ1号」函館行きは札幌を10時5分に発車する。札幌―小樽間は当時すでに電化されていたのでED76形電気機関車が牽引し、小樽からの「山線」をDD51形重連が担当した。本務機は小樽築港機関区、前補機は五稜郭機関区のDD51形が運用され、すべてA寒地装備を施していた。五稜郭区の前補機は、フロントラジエーター上に前照灯を一灯増灯した「三つ目」の機関車が担当することもあった。

小樽を10時45分に発車。行く手にはオタモイ峠への急勾配が待ち構えている。DD51形重連はエンジン音もけたたましく勾配を駆け上がる。車窓右にはオタモイ海岸の景観が望まれ、塩谷を通過して山線最初の停車駅、余市に停まる。



DD51形重連が牽く急行「ニセコ」がオタモイ海岸を行く（撮影：南正時）

余市を発車すると稲穂峠、倶知安峠の山越えに入る。C62形牽引だった時代には多くのSLファンが集まった然別、銀山を通過すると小沢に到着する。かつてこの駅は岩内線の接続駅で賑わった駅である。



然別付近を走るDD51形重連牽引の急行「ニセコ」（撮影：南正時）

山越えに挑むDD51形重連「ニセコ」

しばしの休息後、DD51形はエンジンを吹かし倶知安峠にアタックする。連続カーブと勾配が続き峠のトンネルを越えると車窓に名峰「羊蹄山」が見えて倶知安到着である。

倶知安はかつて山線の蒸気機関車の集結場で9600形やD51形が駐留していた。ここで乗務員が交代して次の停車駅ニセコを目指す。その途中にはニセコ連山、羊蹄山が車窓風景を和ませてくれる。



倶知安駅に停車中の急行「ニセコ」（撮影：南正時）



急行「ニセコ」の車窓から羊蹄山を望む（撮影：南正時）

ニセコを発車した急行「ニセコ」は山線最大の難所「上目名越え」に挑む。蒸気機関車の時代は多くのSLファンがC62形重連の力闘をカメラに収めたが、DD51形重連もフルスロットルでエンジン音を山峡に轟かせて勾配を進む。黒松内、蕨岱を過ぎると海岸線に近い長万部に向かって勾配を駆け下りていく。



山線でパワフルな走りを発揮したDD51形のボンネット（撮影：南正時）

長万部からは単機運転となるため、駅に到着すると補機の切り離し作業が始まる。その時間を利用して名物駅弁「かにめし」を購入、遅い昼食としよう。身軽になった「ニセコ」は長万部から噴火湾沿いに走り函館を目指す。

「寅さん」も旅した函館本線

この時代、映画『男はつらいよ』の山田洋次監督は第5作「望郷編」で小樽築港機関区から小沢駅までD51形の貨物列車を寅さんがタクシーで追っかけるシーンをロケ撮影した。この貨物列車は国鉄の全面協力で特別仕立ての列車だったと、後に山田監督は話してくれた。『男はつらいよ』シリーズでは15作「寅次郎相合い傘」でも青函連絡船から客車列車に乗り蘭島駅、小樽駅を乗り継いで函館本線の旅をするシーンがある。

山線ではJRの発足後、民間団体が寄付などで運転資金をまかなう形で苗穂工場に保存されていたC62形3号機による「C62ニセコ号」が運転されたが、早々に運転中止になってしまったのは残念だった。



JR発足後にC62形3号機の牽引で走った「C62ニセコ号」（撮影：南正時）

小樽―札幌―旭川間は道内一の幹線といえる区間であり、とくに札幌近郊は特急をはじめ電車がひっきりなしに行き交う区間だ。

1968年8月に小樽―滝川間が電化され、711系交流電車がデビュー。同年10月に小樽―滝川間に急行「かむい」が運転を開始した。翌年の1969年10月には神居トンネル（4523m）が完成して小樽―旭川間の全線複線電化が完成した。



新雪の張碓海岸を行く711系（撮影：南正時）

【写真】711系急行「かむい」と宗谷本線のC55形牽引普通列車が旭川駅で並ぶ

北海道の電車特急黎明期

北海道の電車特急は、1975年7月に485系1500番代による「いしかり」が、6両編成オールモノクラス、7往復のL特急として登場したのが始まりだ。この車両は北海道向けとして485系の耐寒耐雪構造を強化し、青森―大阪間の特急「白鳥」で試験運転もしたが、北海道の寒さと雪にはトラブル続きであえなく撃沈、特急の座は北海道用に開発された781系「ライラック」に譲ることになった。



485系1500番代による北海道初の電車特急「いしかり」（撮影：南正時）



北海道用に開発された781系の特急「ライラック」。近文付近を走る（撮影：南正時）

電化区間を走る電気機関車はED76形500番代が小樽―滝川間の電化完成と共に登場して、貨物列車のほかに旧型客車や50系客車、夜行列車の先頭に立ち、急行「大雪」や「利尻」などの優等列車の先頭を飾ったこともあった。札幌―函館間の客車急行「ニセコ」も電化区間はED76形500番代が牽引していた。



銭函付近を走るED76形500番代牽引の旧型客車による普通列車（撮影：南正時）

山線「小沢駅」の思い出

ここまでもたびたび触れてきたが、函館本線を語るとき、やはり筆者は「山線」を抜きにすることはできない。現在、北海道新幹線の札幌延伸工事がほぼこの「山線」に沿って進められている。発展的廃止の運命にあることについて筆者としては納得できない思いもあるが、その点については地元の判断を尊重したいと思う。

最後に、筆者が思い入れの山線の駅を一つとりあげたい。小沢駅だ。

この駅は、国鉄時代には鉄道の要所として多くの列車の往来があった。構内には給炭所と給水塔があり蒸気機関車はここで身支度を整えて倶知安峠に挑んだ。駅構内には職員の官舎もあり駅前には食堂、旅館もあり駅は乗客で賑わっていた。



小沢駅とC62形2号機牽引の旅客列車（撮影：南正時）



JR化後の小沢駅。キハ40形の単行が発車（撮影：南正時）

この駅から延びていた岩内線はかつてニシン漁で賑わい、岩内港からの貨物輸送が盛んに行われていた。小沢駅の衰退はこの岩内線の廃止から始まったと、長年小沢駅を見守ってきた筆者は思っている。小沢駅は蒸気機関車の似合う駅だった。この駅での9600形、C62形、そしてD51形の発車する場面の迫力は国内屈指の鉄道風景だった。



（南 正時 ： 鉄道写真家）