ストラスベリーがポップアップ開催　2025年秋冬新作コレクションを販売

キャサリン皇太子妃やメーガン妃が愛用するブランドとして知られるレザーブランド「ストラスベリー（STRATHBERRY）」が、 銀座 三越 本館1階 GINZA ステージでポップアップを開催する。期間は9月3日から9月16日まで。

ポップアップでは、ブランドの定番シリーズに加え、2025年秋冬の新作コレクションをラインナップ。洗練されたデザインと収納力を兼ね備える「Mosaic Bag」（9万6800円）やブランドを象徴するゴールドのミュージックバーをハンドルの根元に配した「Mini Tote」（8万4700円）、新たなスタイルの「Kite Hobo Maxi」（10万4500円）、ジョージアン建築に着想を得た「Gorgia Midi」（11万4400円）などを揃える。

会期中、6万円以上の商品を購入した先着150人に、同ブランドの発祥の地であるスコットランドにゆかりのあるアザミや、タータン柄をあしらった日本限定のオリジナルスカーフを配付する。

◾️＜STRATHBERRY＞POP UP SHOP

開催期間：2025年9月3日（水）〜9月16日（火）

会場：銀座三越 本館1階 GINZAステージ

所在地：東京都中央区銀座4丁目6-16