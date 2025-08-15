俳優の及川光博（５５）が、１０月期の日本テレビ系「ぼくたちん家」（日曜・後１０時３０分）で２１年ぶりに連続ドラマ主演を務めることが１４日、分かった。心優しきゲイを演じる。

唯一無二のカリスマ性でお茶の間のハートをつかんできた“永遠の王子”ミッチーが、ゴールデン・プライム帯（午後７〜１１時）で初主演を飾る。連ドラ主演は「ミステリー民俗学者 八雲樹」（２００４年、テレビ朝日系）以来。「この度は大変ありがたいお話をいただき、大変驚き、大変悩みましたが、『こんなチャンスは最後かもしれない』『人生今が一番若い！』という思いに至りました」と大役を担うことを決断した。

今作は「社会の隅っこ」にいる人々が、愛と自由と居場所を求め、明るくたくましく生きる姿を描くオリジナルのホーム＆ラブコメディー。及川が演じるのは不器用で情に厚く、恋のために家を買おうとする５０歳のゲイ・波多野玄一。「幸せな未来を諦めかけている中年のゲイです。仕事は主に動物の飼育です」とキャラクター像を明かした。

玄一が偶然出会ったクールなゲイの青年に恋をすることで、人生が動き出す。及川はこれまでナルシシストキャラや医師、エリート刑事などお堅い職業の役柄を多く演じており「難役ですが、私の想像力と経験値をフル活用して、不器用な大人の（もちろん男性との）恋を、そして、奇妙でビミョーな人間模様を描いてまいります」と新境地に意欲をのぞかせた。

注目の恋のお相手のキャストについて「陽キャです」とヒントを告白。「日曜の夜、クスクス笑ってじわじわ泣けるホーム＆ラブコメディを、ぜひお楽しみください！ちゃお☆」と呼びかけた。

〇…本作のプロデューサーは同局系「野ブタ。をプロデュース」（０５年）、「だが、情熱はある」（２３年）などのヒット作を生み出した河野英裕氏が務める。及川の主演について「最高の幸運」と語り、「ミッチーさんが心優しきゲイを演じ、恋に振り回され、人生に翻弄（ほんろう）され、訳アリ中学生にかき回される。きっと面白くなる」と名作誕生に期待。脚本は、日テレシナリオライターコンテストで２３年度審査員特別賞の松本優紀氏が手掛ける。