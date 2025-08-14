梨花さんこだわりの【AKNIR】から、スキンケアライン登場！

梨花さんがブランドファウンダーを務めるトータルセルフケアブランド【AKNIR】から、待望のスキンケアラインがデビュー！ 皮膚美容発想の個性豊かなラインナップからは、梨花さんの本気度を感じます。ライターによるお試しコメントともにその内容をご紹介！

【AKNIR（アクニー）】ってこんなブランド！

“年齢を重ねるたび、私たちはもっと輝ける”という想いをもとに、2022年にデビュー。ブランドファウンダーの梨花さん自身が本当にいいと感じた本物だけを採用し、大人女性の悩みに寄り添うホームケアアイテムを展開しています。ヘアケア、オーラルケアに続き、第3弾としてお目見えしたスキンケアは、長い開発期間を経てたどり着いた渾身のライン！ それぞれの特徴をチェックしていきます。

うるおいを守りながら優しくオフ、新感覚クレンジング

バランシングクレンジングオイル120ｍL \4,950（2025年7月24日発売）／AKNIR

オリーブ油をベースにした植物由来の洗浄成分で、肌をいたわりながらメイクをオフ。やさしい使い心地のピールケア成分も配合。毎日のクレンジングで、きめの整ったうるおいを感じる肌へと導きます。

ライターのお試しコメント

「全アイテムに採用されているマグノリアの香りが広がると、“私いま、自分を大切にしてる！”と満たされた気持ちになります。洗い上がりもつっぱり感を感じず、スキンケアステップまで心のゆとりが生まれました」

バランシングフェイスジェルウォッシュ80g \4,400（2025年7月24日発売）／AKNIR

アルニカ花エキス、サッカロミセスセレビシアエエキス、セイヨウネズ果実エキスなどを閉じ込めた黄色いカプセルが大人の肌悩みアプローチ！ 乾燥をケアしてハリ、ツヤの満ちたしっとり肌へと整えて明るい肌印象へと洗い上げます。

ライターのお試しコメント

「洗っているのにうるおっているような不思議感覚！ ジェルタイプは泡立ちにくい印象がありましたが、洗顔ネットの使用でもこもこ泡が完成したことにも驚きました」

角質層までうるおいを届ける浸透処方の化粧水

バランシングブーストオイルローション 110g \4,950（2025年7月24日発売）／AKNIR

皮膚構造に近い分子構造のローションが角質層まで浸透。肌の土台を整えながら、のちのスキンケアステップをスムーズに導くブースターとしての役割も叶えました。さらに大人の肌くすみにも着目し、独自原料であるカキドオシエキスのほか2種の保湿成分を配合しています。

ライターのお試しコメント

「とろみのあるテクスチャーなのに、スーっと浸透してもっちり！ 重たすぎない使用感で、夏日の朝でも心地よくお手入れができました！」

攻めと守りで大人肌に寄り添う、夜用集中美容液

バランシングリポナノセラム 25ｍL \8,690（2025年7月24日発売）／AKNIR

4種のレチノールとパンテノールをナノカプセル化。気になる大人の肌悩みにアプローチしながら、肌への負担もしっかり考慮。年齢肌に寄り添い、うるおいの満ちたツヤ肌へと整えます。

ライターのお試しコメント

「さらさら伸びるのに仕上がり感はしっとり！ 生理周期でゆらいでいた私の肌を、やさしくケアしてくれました！」

仕上がりをコントロールするダブルテクスチャークリーム

バランシングデュオクリーム 60g \5,940（2025年7月24日発売）／AKNIR

5種のペプチド＆5種のセラミドを配合した、肌を明るい印象に仕上げるパール配合のジェルと濃密保湿のクリームがひとつのパッケージに。使用タイミングや目指す肌に合わせて使い分けて。好みの分量で混ぜ合わせてもOK。

ライターのお試しコメント

「軽やかなテクスチャーのパール入りジェルは、朝のメイク前に仕込むと肌の色ムラやくすみ補正にひと役買い！ クリームは就寝前に塗布すると翌朝の肌がしっとり！」

すでに発売中のヘアケア＆オーラルケアも人気！

ブランドのデビューラインとして登場したヘアケアと、2025年3月にお目見えしたオーラルケアも好評！ スキンケアラインとの併用でブランドの世界観をより深く味わってみるのもおすすめです。

（左奥から時計まわりに）薬用ヘアシャンプー［医薬部外品］300mL \4,800、薬用ヘアトリートメント［医薬部外品］300g \4,800、薬用ヘアスカルプセラム［医薬部外品］80ｍL \7,800、スカルプブラシ \2,300、シャンプーブラシ \7,900／すべてAKNIR

髪はもちろん、美しい髪を育むための健やかな頭皮を目指すアイテムまでラインナップしたヘアケアシリーズ。

（左から）クリーニングジェル 45g \2,640、オーラルセラム 17mL \4,400、スペシャルカラージェル 30g \4,400、デンタルペースト100g \2,970、トゥースブラシ \550、タンクリーナー\550／すべてAKNIR

歯ブラシ、薬用歯磨き粉の定番ケアアイテムから舌ブラシ、舌ジェル、スペシャルカラージェル、オーラルセラムまで全6品がラインナップ。歯だけではなく、口内環境全体のケア習慣を促します。

スキンケアシリーズの先行販売も！ ブランド初のポップアップショップ決定

フルラインナップが揃うポップアップショップでは、今回ご紹介したスキンケアシリーズの先行販売のほか、豪華ノベルティのプレゼント（ポップアップストア限定特別セット購入者のみ／なくなり次第終了）なども実施。AKNIRの世界観をじっくり感じることができるチャンスです！

【AKNIR ポップアップショップ】

開催期間：2025年7⽉16⽇（⽔）～7⽉22⽇（⽕）

開催場所：伊勢丹新宿店 本館2階 イーストパーク / プロモーション

所在地 ：東京都新宿区新宿3-14-1

営業時間：10:00～20:00

⼊場料 ：無料

自宅でのセルフケアタイムは、流れ作業ではなく自分を労るための大切な時間。そんなことに気づかせてくれる【AKNIR】とともに、楽しく年齢を重ねていきましょう！

※価格はすべて税込みです

※使用感は個人による感想です

Senior Writer：Hiroko Ishiwata