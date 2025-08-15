及川光博、21年ぶり連ドラ主演でゲイ役 『ぼくたちん家』相手役は「陽キャ」【コメント全文】
歌手・俳優の及川光博が、日本テレビ系新日曜ドラマ『ぼくたちん家』（10月スタート、毎週日曜 後10：30）で主演を務めることが15日、発表された。連続ドラマ主演は21年ぶり、GP帯主演は初となる及川は、恋のために家を買おうとする50歳の心優しきゲイ・波多野玄一を演じる。
【写真】『潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官』では入間刑事を演じた及川光博
今作は、さまざまな偏見の中で生きる“社会のすみっこ”にいる人々が、愛と自由と居場所を求めて、明るくたくましく生き抜く姿を描く完全オリジナルストーリー。恋も家族も人生も、めんどくさいし、ややこしい。それでもなぜか、ここにいる。そんな“ぼくたちん家”の、奇妙なホーム＆ラブコメディとなる。
プロデュースは、『すいか』（2003年）、『野ブタ。をプロデュース』（05年）、『マイ☆ボス マイ☆ヒーロー』（06年）、『泣くな、はらちゃん』（13年）、『メタモルフォーゼの縁側』（22年）、『だが、情熱はある』（23年）など、多数のドラマ・映画を世に送り出してきた河野英裕氏が務める。脚本は「日テレシナリオライターコンテスト」で「2023年度審査員特別賞」を受賞した新星・松本優紀氏が手掛ける。
主演を務めるのは、数々のドラマや映画で活躍し、そのカリスマ性と確かな演技力で常に観客を魅了し続けてきた“永遠の王子”・及川。これまでもテレビ朝日系ドラマ・映画『相棒』シリーズを筆頭に、TBS系『グランメゾン東京』（19年、24年）、日本テレビ系『潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官』（24年）での好演など、幅広い役柄で視聴者を惹きつけてきた。連続ドラマ主演は21年ぶり、GP帯主演は本作が初となる。
及川が演じるのは、恋のために家を買おうとする50歳の心優しきゲイ・玄一。不器用で、やたら情に厚い玄一は、偶然出会った人生も恋も冷めきったクールなゲイの青年に出会い、恋をする。これをきっかけに、玄一の人生が動き出していく。
及川は「私の想像力と経験値をフル活用して、不器用な大人の（もちろん男性との）恋を、そして奇妙でビミョーな人間模様を描いてまいります。日曜の夜、クスクス笑ってじわじわ泣けるホーム＆ラブコメディをぜひお楽しみください！ちゃお☆」と意気込みを語った。
また、主人公・玄一の恋の相手を演じるキャストは後日発表される。及川は「陽キャです」とヒントを述べた。
【コメント全文】
■及川光博（波多野玄一役）
この度は大変ありがたいお話をいただき、大変驚き大変悩みましたが、「こんなチャンスは最後かもしれない。人生今が一番若い！」という思いに至り、ドラマ『ぼくたちん家』の主演を務めさせていただく運びとなりました。
私が演じます波多野玄一は、幸せな未来をあきらめかけている中年のゲイ（50）です。仕事は主に動物の飼育です。難役ですが、私の想像力と経験値をフル活用して、不器用な大人の（もちろん男性との）恋を、そして奇妙でビミョーな人間模様を描いてまいります。日曜の夜、クスクス笑ってじわじわ泣けるホーム＆ラブコメディをぜひお楽しみください！ちゃお☆
■河野英裕氏（プロデューサー）
最初はA4用紙たった1枚の企画書でした。「こんなの無理だな」と思いながら会社の企画募集に出したものが、いろんな人の思いや力を受けて、想像をはるかに超える形になりました。
主演・及川光博さんとの出会いも、その過程で訪れた最高の幸運です。おちゃめで、かっこよくて、面白くて、優しくて。そんなミッチーさんが、心優しきゲイを演じ、恋に振り回され、人生に翻弄（ほんろう）され、訳アリ中学生にかき回される。面白そうじゃないですか？きっと面白くなるはずです。
このドラマが描くのは、“どこか居心地の悪い社会”の中で生きる人たちです。ゲイであったり、学校や会社や家族になじめない人、理不尽な差別に困惑する人。そんな者たちのささやかな抵抗を描く、奇妙なホーム＆ラブコメディです。気楽に、時間潰しに、クスッと笑いに、『ぼくたちん家』に来てくれたらとてもうれしいです。
■松本優紀氏（脚本）
昨年、日テレシナリオライターコンテストで審査員特別賞をいただきました。その際、河野プロデューサーから頂戴した「ドラマの脚本はがんばって生きる人のために書かれるべきものだと思っている」という言葉を胸に、今回『ぼくたちん家』の脚本を担当しています。
この作品は、東京の町でひっそりとつながっている3人と、それを取り巻く人々の日常の物語です。それぞれが社会の中で、偏見や困難と向き合いながらも、がんばって楽しく生きている様子を描いています。この物語はフィクションですが、同性愛者も孤独を抱える子どもも、私の隣にいるんだ、ということを意識して取り組みました。見てくださる方々が自分の隣の人、また、自分自身にも優しくしたくなるような、そんな時間を届けられるとうれしいです。ぜひご覧ください！
■白川大介氏（インクルーシブプロデューサー／日本テレビ報道局ジェンダー班）
私は7年前にゲイであることをカミングアウトし、報道の分野で性的マイノリティーに関する取材や情報発信をしています。約1年前に河野さんからこのドラマの構想について相談され、これまでにないドラマになるとワクワクしていましたので、今回「インクルーシブプロデューサー」として、当事者と取材者、両方の経験を生かして作品づくりに関わることができてうれしく思います。
社会の中でマイノリティーが直面するリアルな困難を、主人公たちが寄り添ってポジティブに乗りこえていく姿を、多くの方に楽しみ、応援していただけることを願っています。
