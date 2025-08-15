²ÏÀîÉß¤Ë½÷À¤Î°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç54ºÐÃË¤È35ºÐ½÷¤òÂáÊá¡¡»à°ø¤ÏÃâÂ©¤«¡¡´ôÉì¸©ËÜÁã»Ô
´ôÉì¸©ËÜÁã»Ô¤Î²ÏÀîÉß¤Ë½÷À¤Î°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢ÃÎ¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ë54ºÐ¤ÎÃË¤È¡¢ÃË¤ÈÆ±µï¤¹¤ë35ºÐ¤Î½÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢´ôÉì»Ô¤Î¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¡¦Î©²Ö¹ÀÆóÍÆµ¿¼Ô¡Ê54¡Ë¤È¡¢Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÈÆ±µï¤¹¤ë¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤Î¿À¸¶Èþ´õÍÆµ¿¼Ô¡Ê35¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2¿Í¤Ïº£·î7Æü¡¢ËÜÁã»Ôº¬Èø±ÛÇÈ¤Î²ÏÀîÉß¤Ë°¦ÃÎ¸©¾ï³ê»Ô¤Î¥Ñ¡¼¥È½¾¶È°÷¡¦Î©Ìî·Ã»Ò¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¤Î°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï2¿Í¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
»àË´¤·¤¿Î©Ìî¤µ¤ó¤Ïº£·î6Æü¤ËÉ×¤«¤é¹ÔÊýÉÔÌÀÆÏ¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢9Æü¤Ë·Ù»¡¤¬ËÜÁã»Ô¤Î²ÏÀîÉß¤ÇÎ©Ìî¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£»ÊË¡²òË¶¤Î·ë²Ì¡¢»à°ø¤ÏÃâÂ©¤Ç¡¢º£·î6Æü¤´¤í¤Ë»àË´¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î©Ìî¤µ¤ó¤ÈÎ©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬Æ°µ¡¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£