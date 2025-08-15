ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴのジュニア内ユニット・少年忍者が１４日、東京・Ｋａｎａｄｅｖｉａ Ｈａｌｌで、単独ライブ「少年忍者 ＬＩＶＥ ２０２５ Ｔｈｉｓ ｉｓ 忍者」（３１日まで）の初日を迎えた。全２９公演で合計６万６７００人の動員を見込む公演の開幕ステージでは、アンコールを含めて全２３曲を披露。猛暑に負けない熱いパフォーマンスを見せた。

少年忍者のアツイ夏が始まった。オープニング映像を映し出した幕が下りて熱演がスタートすると、会場のボルテージはいきなり最高潮。リーダーの川粼皇輝（２３）が「始まりました！前回の単独ライブから１年ぶりです。皆さんどうですか！？」と呼びかけると、大歓声とともにペンライトの海が波のように大きくうねった。

現在の１６人体制となってから初の舞台となったが、持ち前のダイナミックさは変わらない。ジュニア２１人を加えた総勢３７人が出演するステージの迫力は圧巻で、オリジナル楽曲に加えて嵐の「Ａ・ＲＡ・ＳＨＩ」など、事務所の先輩たちの楽曲を含めた幅広いセットリストで沸かせた。

またＨｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの「Ｂｅａｔ Ｌｉｎｅ」では和太鼓やスネアを駆使して、グループとして大切にしている「和」の世界観を創出。Ｋｉｓ−Ｍｙ−Ｆｔ２の「ＰＳＹＣＨＯ」では、体力の限界に挑むようなアクロバットを連発して舞台上を跳ねた。メンバーが客席に登場するシーンなど、会場の隅々まで存分に盛り上げた。

ライブの構成と演出は織山尚大（２１）、川粼、元木湧（２３）、ヴァサイェガ渉（２２）、長瀬結星（２２）の５人が中心となって担当。織山が「大人数グループですが一人一人の個性があふれたライブになっています」と語る様に、シャッフルコーナーとしてメンバーそれぞれがソロや少人数でのユニットでのパフォーマンスを披露。それぞれの見せ場で輝きを放った。

それぞれの個性とグループのアイデンティティーを融合させ、熱量たっぷりの舞台を届けた。

◇ ◇

田村海琉（たむら・かいる）２００６年６月５日生まれ。神奈川県出身。特技はダンス・模写。

織山尚大（おりやま・なお）２００３年１０月２７日生まれ。東京都出身。特技はフリーダンス。

川粼皇輝（かわさき・こうき）２００２年７月３０日生まれ。東京都出身。特技は小型船舶の操縦・アクロバット。

内村颯太（うちむら・そうた）２００３年３月７日生まれ。埼玉県出身。特技はステージ上でのパフォーマンス。

黒田光輝（くろだ・こうき）２００４年１月２０日生まれ。埼玉県出身。特技・コミュニケーション能力が高い。

檜山光成（ひやま・こうせい）２００３年１０月２日生まれ。千葉県出身。特技はドラム。

久保廉（くぼ・れん）２００５年６月２日生まれ。東京都出身。特技は野球・空手・水泳・射的・大食い。

元木湧（もとき・わく）２００１年１１月２６日生まれ。東京都出身。特技は野球・ダンス・大声・ラップ。

北川拓実（きたがわ・たくみ）２００４年２月２８日生まれ。埼玉県出身。特技は歌・お芝居・大食い。

青木滉平（あおき・こうへい）２００１年１２月２５日生まれ。神奈川県出身。特技はピアノ・トランペット。

安嶋秀生（あじま・ひでき）２００２年１１月１１日生まれ。東京都出身。特技はアクロバット・ダンス・跳び箱・水泳。

ヴァサイェガ渉（ヴァサイェガ・わたる）２００３年５月３日生まれ。埼玉県出身。特技はマイケルジャクソンダンス・アクロバット。

瀧陽次朗（たき・ようじろう）２００４年８月１１日生まれ。東京都出身。特技はマシュマロキャッチ。

山井飛翔（やまい・つばさ）２００４年１２月３１日生まれ。神奈川県出身。特技はダンス・バトン・水泳・縄跳び。

長瀬結星（ながせ・ゆうせい）２００３年６月２８日生まれ。東京都出身。特技はブレイクダンス。

豊田陸人（とよだ・りくと）２００４年１月２７日生まれ。埼玉県出身。特技はダンス・声・演技。