◇ア・リーグ オリオールズ―マリナーズ（2025年8月14日 ボルティモア）

オリオールズの菅野智之投手（35）が14日（日本時間15日）、本拠でのマリナーズ戦に先発登板。5回1/3を投げた時点で3安打無失点も、試合は6回1死一塁の場面で降雨中断となった。試合は成立しており、5点の援護も得た状態。日本新人投手史上10人目のシーズン10勝となるか。

初回、1死から2番・ネーラーに右翼線を破られたが、クッションボールを素早く処理した右翼手のJ・ジャクソンが二塁へのドンピシャ送球で打者走者を刺した。続くロドリゲスには死球を与えたが、4番・ポランコを二ゴロに打ち取って、0点で切り抜けた。

2回にはこの回の先頭で今季37本塁打のスアレスと対戦し、捕邪飛に抑えた。続くカンゾーンには四球を出したが、ガーバー、クロフォードをいずれも内野フライに打ち取って得点を許さなかった。

3回は3者凡退。4回も2死からスアレスを今度はカウント2―2からこの日最速の94・7マイル（約152・4キロ）速球で見逃し三振にねじ伏せ、この回も3者凡退とした。

5回は先頭のカンゾーンに右越え二塁打され無死二塁のピンチを背負ったが、ここから後続を3人で片付けて得点を許さず。6回には、5回裏から振りだした雨が激しくなる中、マウンドに上がり、アロザレーナを三飛。続くネーラーには右前打され、続くロドリゲスに対しカウント0―1から豪雨で投げにくそうにプレートを外した菅野がピッチロックバイオレーションで1ボールを取られた。これにマンソリーノ監督代行が抗議し、そのまさらに雨が激しくなり、試合は降雨中断となった。

前回登板となった8日（同9日）のアスレチックス戦では7回5安打1失点4奪三振で今季9勝目を挙げた。2試合ぶりのクオリティースタート（6回以上、自責点3以下）で、ハイクオリティースタート（7回以上、自責点2以下）は10試合ぶりだった。

また、マリナーズとは6月3日に敵地で先発して以来2度目の対戦。その際は7回を5安打1失点で勝利投手になっていた。

打線は3回までわずか1安打で、2、3回にはいずれも併殺でチャンスを広げられなかった。だが4回、四球と安打で築いた2死一、三塁から暴投で先制。さらに2死三塁から四球で一、三塁とし、ここから重盗を決めて2点目。続くJ・ジャクソンも中前適時打してこの回3点。5回にも雨の中、相手投手陣の3四死球の乱調に乗じて2点を追加し、菅野を援護した。