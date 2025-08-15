少年忍者、涙＆笑顔で16人体制初ライブ開幕 “和”パフォーマンス・アクロバット…過去と未来結ぶ圧巻2時間【This is 忍者】
【モデルプレス＝2025/08/15】STARTO ENTERTAINMENT所属のグループ・少年忍者が8月14日〜31日に、Kanadevia Hallにて「少年忍者 LIVE 2025 This is 忍者」を開催。ここでは初日の昼公演をレポートする。＜※ネタバレあり＞
【写真】少年忍者、唯一無二の“和”のステージ
29公演で約66,700人動員する同ライブ。16人体制初の単独ライブとなる少年忍者（田村海琉、織山尚大、川崎皇輝※「崎」は正式には「たつさき」、内村颯太、黒田光輝、檜山光成、久保廉、元木湧、北川拓実、青木滉平、安嶋秀生、ヴァサイェガ渉、瀧陽次朗、山井飛翔、長瀬結星、豊田陸人）と、21人のフレッシュジュニアの総勢37人が創り上げる真夏の物語が幕を開けた。
開演前の影アナからわちゃわちゃとした空気で観客を温めると、きらびやかな白衣装を纏った16人が登場し、「Dreamers」がスタート。青ジャケットへの早替えからKis-My-Ft2「Tell me why」リミックスで一気にギアを上げ、「太陽の笑顔」では37人が一斉に歌い踊り、川崎の「声出せるよね！？ いくよー！」という煽りでさっそくボルテージを高める。
入所間もないジュニアの「少年忍者のことを教えてよ」という声から始まったストーリー仕立ての回想パート。スクリーンにはまだあどけない少年忍者の姿が映し出され、これまでの軌跡を辿っていく。そして、初の単独公演を行った2019年春から続く“和”のコーナーへ。Hey! Say! JUMP「Beat Line」に合わせ、太鼓・タップ・スネアを駆使した“和”を感じるリズミカルな唯一無二のパフォーマンスで魅了した。
MCでは織山が「2019年のクリエのタップ太鼓をオマージュした」と演出について語り、ライブロゴの「忍者」の文字を200枚書き上げたエピソードを披露。グッズ制作に携わった青木は、うちわやステッカー、忍コレクションカードなどアイデアが詰まった商品を紹介した。
賑やかで楽しいオリジナル楽曲「Amazing Summer」「Merry Very Go Round」のほか、ソロやユニットステージなども展開。ヴァサイェガは少年隊「狂いかけた歯車」、元木＆内村はSixTONES「DRAMA」、川崎＆北川はKing ＆ Prince「なにもの」、青木＆安嶋＆山井は WEST.「100％ I Love You.」、黒田＆檜山＆田村＆瀧はKAT-TUN「SHE SAID…」、織山＆長瀬＆豊田はKing ＆ Prince「HEART」、久保はSMAP「オリジナルスマイル」。それぞれの個性が光り、16人の幅広い表現力を見せつけた。
ダイナミックなアクロバットで体力の限界に挑んだ「PSYCHO」のあとは、16人それぞれがナレーションで夢を語る。冒頭の演出に繋がる形で、川崎と入所間もないジュニアが再びステージに姿を現す。「本当に楽しい思い出ばかりだなぁ」とこの日のライブで体現したグループの軌跡に感慨する川崎。「どこに行くの？」と尋ねられると、「僕達にもまだわからない。でも僕たち一人ひとりは夢があって、それぞれ未来がある。もちろん辛いこともあるし、悲しいこともある。当たり前だった景色も、いずれ当たり前じゃなくなる。でもね、絶対夢を諦めちゃいけないよ。必ず誰かが見てくれているって僕は信じているから」と語り、グループの歴史が記された本をジュニアに継いだ。
そして、川崎の「行こう、新しい明日へ。新しい未来へ」という言葉を合図にスタートした「DREAMER」では涙を浮かべるメンバーも。本編ラストは少年忍者の魅力が詰まったエンディングにふさわしい「The Shining Star」で締めくくった。
アンコールに応え、再び登場した一同。最後はSUPER EIGHT「今」で笑顔に。会場全体で「This is 忍者！」と叫び、約2時間の公演は幕を閉じた。
織山、川崎、元木、ヴァサイェガ、長瀬の5人が中心となって構成・演出を担当し、少年忍者ならではの魅力を全方向から詰め込んだ圧巻のステージ。少年忍者の歴史と未来を結び、16人体制の新たな航海を高らかに宣言する場となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】少年忍者、唯一無二の“和”のステージ
◆「少年忍者 LIVE 2025 This is 忍者」
29公演で約66,700人動員する同ライブ。16人体制初の単独ライブとなる少年忍者（田村海琉、織山尚大、川崎皇輝※「崎」は正式には「たつさき」、内村颯太、黒田光輝、檜山光成、久保廉、元木湧、北川拓実、青木滉平、安嶋秀生、ヴァサイェガ渉、瀧陽次朗、山井飛翔、長瀬結星、豊田陸人）と、21人のフレッシュジュニアの総勢37人が創り上げる真夏の物語が幕を開けた。
◆少年忍者“和”のパフォーマンスで魅せる
開演前の影アナからわちゃわちゃとした空気で観客を温めると、きらびやかな白衣装を纏った16人が登場し、「Dreamers」がスタート。青ジャケットへの早替えからKis-My-Ft2「Tell me why」リミックスで一気にギアを上げ、「太陽の笑顔」では37人が一斉に歌い踊り、川崎の「声出せるよね！？ いくよー！」という煽りでさっそくボルテージを高める。
入所間もないジュニアの「少年忍者のことを教えてよ」という声から始まったストーリー仕立ての回想パート。スクリーンにはまだあどけない少年忍者の姿が映し出され、これまでの軌跡を辿っていく。そして、初の単独公演を行った2019年春から続く“和”のコーナーへ。Hey! Say! JUMP「Beat Line」に合わせ、太鼓・タップ・スネアを駆使した“和”を感じるリズミカルな唯一無二のパフォーマンスで魅了した。
MCでは織山が「2019年のクリエのタップ太鼓をオマージュした」と演出について語り、ライブロゴの「忍者」の文字を200枚書き上げたエピソードを披露。グッズ制作に携わった青木は、うちわやステッカー、忍コレクションカードなどアイデアが詰まった商品を紹介した。
◆少年忍者、涙＆笑顔のエンディング
賑やかで楽しいオリジナル楽曲「Amazing Summer」「Merry Very Go Round」のほか、ソロやユニットステージなども展開。ヴァサイェガは少年隊「狂いかけた歯車」、元木＆内村はSixTONES「DRAMA」、川崎＆北川はKing ＆ Prince「なにもの」、青木＆安嶋＆山井は WEST.「100％ I Love You.」、黒田＆檜山＆田村＆瀧はKAT-TUN「SHE SAID…」、織山＆長瀬＆豊田はKing ＆ Prince「HEART」、久保はSMAP「オリジナルスマイル」。それぞれの個性が光り、16人の幅広い表現力を見せつけた。
ダイナミックなアクロバットで体力の限界に挑んだ「PSYCHO」のあとは、16人それぞれがナレーションで夢を語る。冒頭の演出に繋がる形で、川崎と入所間もないジュニアが再びステージに姿を現す。「本当に楽しい思い出ばかりだなぁ」とこの日のライブで体現したグループの軌跡に感慨する川崎。「どこに行くの？」と尋ねられると、「僕達にもまだわからない。でも僕たち一人ひとりは夢があって、それぞれ未来がある。もちろん辛いこともあるし、悲しいこともある。当たり前だった景色も、いずれ当たり前じゃなくなる。でもね、絶対夢を諦めちゃいけないよ。必ず誰かが見てくれているって僕は信じているから」と語り、グループの歴史が記された本をジュニアに継いだ。
そして、川崎の「行こう、新しい明日へ。新しい未来へ」という言葉を合図にスタートした「DREAMER」では涙を浮かべるメンバーも。本編ラストは少年忍者の魅力が詰まったエンディングにふさわしい「The Shining Star」で締めくくった。
アンコールに応え、再び登場した一同。最後はSUPER EIGHT「今」で笑顔に。会場全体で「This is 忍者！」と叫び、約2時間の公演は幕を閉じた。
織山、川崎、元木、ヴァサイェガ、長瀬の5人が中心となって構成・演出を担当し、少年忍者ならではの魅力を全方向から詰め込んだ圧巻のステージ。少年忍者の歴史と未来を結び、16人体制の新たな航海を高らかに宣言する場となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】