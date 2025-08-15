ジュニアの16人組「少年忍者」が14日、東京・水道橋のカナデビアホールで単独ライブ「This is 忍者」の初日を迎えた。31日まで29公演を行い、計6万6700人を動員する。

今年2月の「ジュニア再編」などで21人組から新体制となって初の公演は、多様なフォーメーションのダンスやアクロバットなど少年忍者らしさ全開。グループのオリジナル曲「Amazing Summer」など23曲を披露し、グループの歩みを振り返る演出も盛り込まれた。

グループの公演では欠かせない和をテーマとしたコーナーも。Hey！Say！JUMPの曲「Beat Line」では下駄を履いてのタップダンスや、和太鼓などを16人が横一列で叩く圧巻のパフォーマンスで魅了。青木滉平（23）は「これぞ少年忍者というパフォーマンスを詰め込みました」と話した。

織山尚大（21）は「事務所を代表するアイドルになって世間の常識をひっくり返したい」、川崎皇輝（23）は「これからもずっとアイドルでいたい」と決意。16人で未来に向けて突き進んでいく。（糸賀 日向子）

【メンバー・プロフィル】

◇田村 海琉（たむら・かいる）2006年（平18）6月5日生まれ、神奈川県出身の19歳。特技はダンス。

◇北川 拓実（きたがわ・たくみ）2004年（平16）2月28日生まれ、埼玉県出身21歳。特技は歌。

◇織山 尚大（おりやま・なお）2003年（平15）10月27日生まれ、東京都出身の21歳。特技はフリーダンス。

◇青木 滉平（あおき・こうへい）2001年（平13）12月25日生まれ、神奈川県出身23歳。特技はピアノ。

◇川崎 皇輝（かわさき・こうき）2002年（平14）7月30日生まれ、東京都出身の23歳。特技は小型船舶の操縦。

◇安嶋 秀生（あじま・ひでき）2002年（平14）11月11日生まれ、東京都出身の22歳。特技はアクロバット。

◇内村 颯太（うちむら・そうた）2003年（平15）3月7日生まれ、埼玉県出身の22歳。特技はステージ上でのパフォーマンス。

◇ヴァサイェガ 渉（う゛ぁさいぇが・わたる）2003年（平15）5月3日生まれ、埼玉県出身22歳。特技はアクロバット。

◇黒田 光輝（くろだ・こうき）2004年（平16）1月20日生まれ、埼玉県出身の21歳。特技は作曲。

◇瀧 陽次朗（たき・ようじろう）2004年（平16）8月11日生まれ、東京都出身の21歳。特技はマシュマロキャッチ。

◇檜山 光成（ひやま・こうせい）2003年（平15）10月2日生まれ、千葉県出身21歳。特技はドラム。

◇山井 飛翔（やまい・つばさ）2004年（平16）12月31日生まれ、神奈川県出身の20歳。特技はダンス。

◇久保 廉（くぼ・れん）2005年（平17）6月2日生まれ、東京都出身の20歳。特技は野球、空手。

◇長瀬 結星（ながせ・ゆうせい）2003年（平15）6月28日生まれ、東京都出身の22歳。特技はブレイクダンス。

◇元木 湧（もとき・わく）2001年（平13）11月26日生まれ、東京都出身23歳。特技は野球、大声。

◇豊田 陸人（とよだ・りくと）2004年（平16）1月27日生まれ、埼玉県出身の21歳。特技はダンス。