「お手伝いしたい！」と毎日せがむ4歳息子に【正直イラッ、、、】→ 半年後、まさかの成長に母が涙！
これは筆者自身の体験です。4歳の息子が「お手伝いしたい！」とよく言ってくるようになりました。その気持ちに最初はうれしさを感じつつも、実際には手間取ってイライラしてしまうことも……。そんなとき、ママ友との何気ない会話を通じて、子どもの成長を促す大切さに気づくことができました。息子と一緒に向き合うことで、親子ともに成長を感じることができた、心温まる出来事です。
うちの息子、ついにお手伝いしてくれるように！
最近、うちの4歳の息子がよく「お手伝いしたい！」と声をかけてくるようになりました。最初はその気持ちがとてもうれしかったけれど、正直に言うと「テレビでも見ててくれた方がラクだな……」と感じることも多くて。
洗濯物を畳んでも、結局ぐちゃぐちゃになってやり直す羽目に。時間も倍以上かかるし、私のイライラはどんどん募るばかりでした。
正直に言ってしまった一言で気づいたこと
そんなある日、ママ友との何気ない会話で「最近、ちょっとお手伝いしてくれるんだけど、正直言うと、ちょっと大変に感じることもあるんだよね」とこぼした私。
すると彼女が、笑いながらこう言ってくれました。「もう4歳でしょ？ ちゃんと話して教えれば、立派な戦力になるよ！」と。
彼女は、「靴下を左右で揃える」「お風呂掃除の予洗いを任せる」など、小さなタスクから始めることが大事だと教えてくれました。
最初は半信半疑……でも試してみたら
最初は半信半疑だったけれど、試しに息子に「これお願いできるかな？」と声をかけて、洗濯物を一緒に畳んだり、お風呂掃除を頼んでみました。最初はもちろん失敗ばかり。でも、怒らずに根気よく教えることを意識しました。
半年後、驚きの成長
それから半年経ち、今では洗濯物を少し歪ながらもちゃんと畳んでくれるようになり、お風呂掃除も仕上げ以外は息子がひとりでこなせるように。
私はその成長に驚きました。まだまだ赤ちゃんだと思っていた息子が、こんなにも頼もしくなっていたなんて。
私が気づいたこと
反省したのは、「小さいからムリ」と決めつけていたのは私だったこと。面倒だと思って遠ざけていたお手伝いが、実は息子の成長のチャンスだったなんて。
最近では、息子が「ママの役に立てた！」という表情で誇らしげにする姿を見て、“誰かの役に立つ”という経験が、子どもの自己肯定感を育むんだなと実感しました。
子育ては向き合い方が大切
子育てはただ見守るだけではなく、手間がかかっても一緒に向き合い、任せてみることで、親も子も一緒に成長できるんだと気づかされました。
【体験者：40代・筆者、回答時期：2025年7月】
※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。
