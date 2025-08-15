少年忍者、“This is 忍者”な夏ライブ開幕 29公演で約6.6万人を動員「光り輝く16人をぜひお楽しみください」
ジュニア内グループ・少年忍者（田村海琉、織山尚大、川崎皇輝※崎＝たつさき、内村颯太、黒田光輝、檜山光成、久保廉、元木湧、北川拓実、青木滉平、安嶋秀生、ヴァサイェガ渉、瀧陽次朗、山井飛翔、長瀬結星、豊田陸人）が14日、東京・Kanadevia Hallで『少年忍者LIVE 2025 This is 忍者』初日公演を行った。1年ぶりの単独ライブでは、これまでのグループの歴史が詰まったステージに2300人のファンが熱狂した。
【ライブ写真】圧巻！一列に並び和太鼓を披露する少年忍者
バックダンサーとして鈴木瑛朝、壹岐碧、岸蒼太、堀口由翔、大澤龍太郎、林田芯、山越源斗、真虎、アンダーソンフェニックス、内田煌音、佐野斗真、新宮楓真、高橋礼、田代海瑠、西中秀太、西巻染、三原健豊、宮部敬太、宮部聡太、山崎旺夏、西原至ら21人のフレッシュジュニアも含めた総勢37人が、約2時間で全23曲（メドレー1曲換算）を披露。大人数だからこそ魅せられる迫力とにぎやかなステージを全力で届けた。
今回のライブは織山、川崎、元木、ヴァサイェガ、長瀬の5人が中心となって構成・演出を担当。タイトル題字は織山が200枚ほどの中から選び、グッズは青木が務めた。メンバーの影ナレやマナー映像から期待を高めながらスタートしたライブでは、変形ステージや大階段をフル活用。冒頭から長瀬は「みんな会いたかったかい！俺たちも会いたかったです！最高の思い出にしましょう！」と呼びかけ、織山が声出しでファンの熱気を上昇させた。
一人ひとりダンスや歌、アクロバットなどの特技をそれぞれが遺憾なく発揮する見せ場も数多く用意されたほか、結成時からこれまでの成長を感じさせる、ぐっと大人びていくメンバーが映し出された懐かしの映像でしんみりとさせる場面も。16人がズラリと並んだときの迫力や、くるくると入れ替わるフォーメーションの楽しさ、立ち姿ひとつとっても16人それぞれに違った魅せ方があるのに、ぴたりと揃った振り付けなど少年忍者が今だからこそできるパフォーマンスが展開されていく。
和コーナーでは下駄を使ったタップ、和太鼓、扇子、和傘、スタンドドラムと和を基調としたアイテムで楽曲を彩り、後半のジャパニーズソウルはペンライトを消した空間のなかダイナミックなアクロバットに会場は息をのむ。客席に降りてファンと楽しく触れ合ったり、ジュニアも一緒になってわちゃわちゃ楽しい楽曲、個性が光るユニットコーナーで新しい一面を発揮したりと、多彩なセットリストが16人を輝かせた。ラスト前にはそれぞれの“夢”を読み上げるなか、ラストの「The Shining Star」をきらめきいっぱいに熱唱。少年忍者の“夏”が始まった。
同公演は29公演6万6700人を動員する。
■少年忍者コメント
▼田村海琉
「俺たちが少年忍者だ！」という思いを込めたパフォーマンスをたくさんの人にお届けできるよう頑張ります！
▼織山尚大
16人という大人数グループですが1人1人の個性が溢れたライブになっています。
1分1秒飽きないライブを創るため全力で向き合ってきました。
▼川崎皇輝
積み上げてきた経験や思い出
全てを込めた今できる最高のパフォーマンスを詰め込んでいます。
▼内村颯太
今回のコンサートはまさに舞台。
僕たちのストーリーを楽しんでいただけたら嬉しいです！
▼黒田光輝
今まで過去最高を更新し続けてきました。
今回もそのつもりです。光り輝く16人をぜひお楽しみください。
▼檜山光成
進化し続けるメンバーが一丸となりこのライブを創り上げました。
ぜひ最後までお楽しみください。
▼久保廉
これからの少年忍者の覚悟が見えるライブになっています。
1公演1公演を大切にして挑みます！
▼元木湧
僕たちの今出来ることを詰め込んだライブになっています。
今までの自分を超えた姿をご覧ください。
▼北川拓実
このライブはこれまでの僕たちの歴史が詰まった集大成です。1曲1曲熱量を込めてみなさんにお届けします。
▼青木滉平
タイトル通りこれぞ少年忍者というパフォーマンスを詰め込みました。
僕たちの愛を受け取ってください！
▼安嶋秀生
今までの歴史が詰まったライブです。
僕は可愛い曲をやるのでいつもとのギャップに注目してください！
▼ヴァサイェガ渉
今回のライブはメンバー1人1人が意見を出し合って創った大切なライブです。
これまでの少年忍者の集大成をご覧ください。
▼瀧陽次朗
関わってくださった皆さんと協力して「This is 忍者」に相応しいエンターテイメントをお届けします。
▼山井飛翔
少年忍者の魅力が伝わるライブになっています。
個人としてはかわいさを引き出せるよう頑張ります！
▼長瀬結星
ライブは少年忍者の凄さを伝えられる場だと思っているので その魅力を
最大限引き出せるよう頑張ります！
▼豊田陸人
少年忍者16人で魅せるすべてをお楽しみいただきたいです。
全員が楽しく笑顔でお届けします。
バックダンサーとして鈴木瑛朝、壹岐碧、岸蒼太、堀口由翔、大澤龍太郎、林田芯、山越源斗、真虎、アンダーソンフェニックス、内田煌音、佐野斗真、新宮楓真、高橋礼、田代海瑠、西中秀太、西巻染、三原健豊、宮部敬太、宮部聡太、山崎旺夏、西原至ら21人のフレッシュジュニアも含めた総勢37人が、約2時間で全23曲（メドレー1曲換算）を披露。大人数だからこそ魅せられる迫力とにぎやかなステージを全力で届けた。
今回のライブは織山、川崎、元木、ヴァサイェガ、長瀬の5人が中心となって構成・演出を担当。タイトル題字は織山が200枚ほどの中から選び、グッズは青木が務めた。メンバーの影ナレやマナー映像から期待を高めながらスタートしたライブでは、変形ステージや大階段をフル活用。冒頭から長瀬は「みんな会いたかったかい！俺たちも会いたかったです！最高の思い出にしましょう！」と呼びかけ、織山が声出しでファンの熱気を上昇させた。
一人ひとりダンスや歌、アクロバットなどの特技をそれぞれが遺憾なく発揮する見せ場も数多く用意されたほか、結成時からこれまでの成長を感じさせる、ぐっと大人びていくメンバーが映し出された懐かしの映像でしんみりとさせる場面も。16人がズラリと並んだときの迫力や、くるくると入れ替わるフォーメーションの楽しさ、立ち姿ひとつとっても16人それぞれに違った魅せ方があるのに、ぴたりと揃った振り付けなど少年忍者が今だからこそできるパフォーマンスが展開されていく。
和コーナーでは下駄を使ったタップ、和太鼓、扇子、和傘、スタンドドラムと和を基調としたアイテムで楽曲を彩り、後半のジャパニーズソウルはペンライトを消した空間のなかダイナミックなアクロバットに会場は息をのむ。客席に降りてファンと楽しく触れ合ったり、ジュニアも一緒になってわちゃわちゃ楽しい楽曲、個性が光るユニットコーナーで新しい一面を発揮したりと、多彩なセットリストが16人を輝かせた。ラスト前にはそれぞれの“夢”を読み上げるなか、ラストの「The Shining Star」をきらめきいっぱいに熱唱。少年忍者の“夏”が始まった。
同公演は29公演6万6700人を動員する。
■少年忍者コメント
▼田村海琉
「俺たちが少年忍者だ！」という思いを込めたパフォーマンスをたくさんの人にお届けできるよう頑張ります！
▼織山尚大
16人という大人数グループですが1人1人の個性が溢れたライブになっています。
1分1秒飽きないライブを創るため全力で向き合ってきました。
▼川崎皇輝
積み上げてきた経験や思い出
全てを込めた今できる最高のパフォーマンスを詰め込んでいます。
▼内村颯太
今回のコンサートはまさに舞台。
僕たちのストーリーを楽しんでいただけたら嬉しいです！
▼黒田光輝
今まで過去最高を更新し続けてきました。
今回もそのつもりです。光り輝く16人をぜひお楽しみください。
▼檜山光成
進化し続けるメンバーが一丸となりこのライブを創り上げました。
ぜひ最後までお楽しみください。
▼久保廉
これからの少年忍者の覚悟が見えるライブになっています。
1公演1公演を大切にして挑みます！
▼元木湧
僕たちの今出来ることを詰め込んだライブになっています。
今までの自分を超えた姿をご覧ください。
▼北川拓実
このライブはこれまでの僕たちの歴史が詰まった集大成です。1曲1曲熱量を込めてみなさんにお届けします。
▼青木滉平
タイトル通りこれぞ少年忍者というパフォーマンスを詰め込みました。
僕たちの愛を受け取ってください！
▼安嶋秀生
今までの歴史が詰まったライブです。
僕は可愛い曲をやるのでいつもとのギャップに注目してください！
▼ヴァサイェガ渉
今回のライブはメンバー1人1人が意見を出し合って創った大切なライブです。
これまでの少年忍者の集大成をご覧ください。
▼瀧陽次朗
関わってくださった皆さんと協力して「This is 忍者」に相応しいエンターテイメントをお届けします。
▼山井飛翔
少年忍者の魅力が伝わるライブになっています。
個人としてはかわいさを引き出せるよう頑張ります！
▼長瀬結星
ライブは少年忍者の凄さを伝えられる場だと思っているので その魅力を
最大限引き出せるよう頑張ります！
▼豊田陸人
少年忍者16人で魅せるすべてをお楽しみいただきたいです。
全員が楽しく笑顔でお届けします。