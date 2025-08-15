日向坂46・富田鈴花の写真集が1位【オリコンランキング】
日向坂46・富田鈴花の1st写真集『日向坂46富田鈴花1st写真集 鈴花サーキット』が、15日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」で週間売上2.7万部を記録し、1位を獲得。同ランキングのジャンル別「写真集」でも1位となった。
【撮り下ろしカット多数】抜群スタイル！白肌輝く富田鈴花
本作は、14thシングル「Love yourself!」の活動をもって日向坂46から卒業することを発表した富田鈴花の1st写真集。グループ卒業を目前に控える富田が、オーストラリア・クイーンズランド州を旅する様子を撮影。雄大な風景にはしゃぎ、心から旅を楽しむ富田の素顔が詰まったロードムービーのような一作になっている。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2025年8月18日付：集計期間：2025年8月4日〜8月10日＞
