映画『国宝』原作本上下巻、2週連続「文庫」1位・2位独占【オリコンランキング】
吉田修一氏の『国宝 上 青春篇』が、15日発表の最新「オリコン週間文庫ランキング」で週間売上4.0万部を記録。2週連続1位を獲得した。これで通算7度目の週間文庫ランキング1位となった。
【写真】珍しい2ショット!?ジャケット姿でビシッと登場した吉沢亮＆井口理
さらに、吉田修一氏『国宝 下 花道篇』も週間売上3.5万部で2位にランクインし、最新「オリコン週間文庫ランキング」において、前週8月11日付に続きシリーズ2作品が2週連続で1位・2位を独占した【※】。
本作は、極道と梨園、生い立ちも才能も違う若き二人の役者が、芸の道に青春を捧げていく物語。本作を原作とし、俳優・吉沢亮が主演を務める映画『国宝』が6月6日より公開中。
【※】2025年8月18日付現在、『国宝 上 青春篇』の推定累積売上は43.7万部、『国宝 下 花道篇』の推定累積売上は37.6万部。
同ランキング3位には、週間売上2.6万部で背筋氏の『文庫版 近畿地方のある場所について』がランクイン。前週8月11日付でも3位にランクインしており、2週連続TOP3入り。推定累積売上は6.7万部となった。
本作を原作とし、俳優の菅野美穂と赤楚衛二が出演する映画『近畿地方のある場所について』は、2025年8月8日より公開中。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2025年8月18日付：集計期間：2025年8月4日〜8月10日＞
【写真】珍しい2ショット!?ジャケット姿でビシッと登場した吉沢亮＆井口理
さらに、吉田修一氏『国宝 下 花道篇』も週間売上3.5万部で2位にランクインし、最新「オリコン週間文庫ランキング」において、前週8月11日付に続きシリーズ2作品が2週連続で1位・2位を独占した【※】。
【※】2025年8月18日付現在、『国宝 上 青春篇』の推定累積売上は43.7万部、『国宝 下 花道篇』の推定累積売上は37.6万部。
同ランキング3位には、週間売上2.6万部で背筋氏の『文庫版 近畿地方のある場所について』がランクイン。前週8月11日付でも3位にランクインしており、2週連続TOP3入り。推定累積売上は6.7万部となった。
本作を原作とし、俳優の菅野美穂と赤楚衛二が出演する映画『近畿地方のある場所について』は、2025年8月8日より公開中。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2025年8月18日付：集計期間：2025年8月4日〜8月10日＞