¾¯Ç¯Ç¦¼Ô16¿ÍÂÎÀ©½é¥é¥¤¥Ö¡ÖÀ¤´Ö¤Î¾ï¼±¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¤¤¡×²¼ÂÌ¥Ã¥×¥À¥ó¥¹¡¢¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥Èµ»Ï¢È¯
STARTO ENTERTAINMENT¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢Æâ¥°¥ë¡¼¥×¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¤¬14Æü¡¢Åìµþ¡¦Kanadevia Hall¤Ç¡¢16¿ÍÂÎÀ©½é¤Î¥é¥¤¥Ö¡ÖThis is¡¡Ç¦¼Ô¡¡¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¡¡LIVE 2025¡×½éÆü¸ø±é¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥Ð¥Ã¥¯¤Ç»²²Ã¤·¤¿¥¸¥å¥Ë¥¢¥¿¥ì¥ó¥È21¿Í¤ÈÁíÀª37¿Í¤Ç¡¢º£¤Ç¤¤ë¡È½¸ÂçÀ®¡É¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤¾¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¡£°ì»åÍð¤ì¤Ì¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇºÌ¤Ã¤¿¡£¡ÖBeat Line¡×¤Ç¤ÏÂÀ¸Ý¤ä¥¹¥Í¥¢¤Î²»¿§¤òÃÆ¤Þ¤»¡¢¤Ï¤«¤Þ»Ñ¤Ç¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ê¡È²¼ÂÌ¥Ã¥×¡É¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¥é¥¤¥Ö½ªÈ×¤Ë¤ÏÌó4Ê¬´Ö¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤â¤¢¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥Èµ»¤ò16¿ÍÁ´°÷¤ÇÏ¢È¯¤·¤¿¡£±é½Ð¤Ï¿¥»³¾°Âç¡Ê21¡ËÀîùõ¹Äµ±¡Ê23¡Ë¸µÌÚÍ¯¡Ê23¡Ë¥ô¥¡¥µ¥¤¥§¥¬¾Ä¡Ê22¡ËÄ¹À¥·ëÀ±¡Ê22¡Ë¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¹Í°Æ¤·¡¢µ×ÊÝÎ÷¡Ê20¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¤Î³Ð¸ç¤¬¸«¤¨¤ë¥é¥¤¥Ö¡×¤È¸ì¤ë¡£¥é¥¤¥Ö¥í¥´¤Ï¿¥»³¤ÎÄ¾É®¤Ç¡Ö200Ëç¤¯¤é¤¤½ñ¤¤¤¿¡×¤È°¦¤ò¹þ¤á¤¿¡£ºò²Æ¤ÎÆ±½ê¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é»þ¤Ï21¿Í¡£»öÌ³½êÆâ¤Î¥°¥ë¡¼¥×ºÆÊÔ¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢ÂÎÀ©¤Ï16¿Í¤ËÊÑ²½¤·¤¿¡£´Ä¶¤³¤½ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢Â©¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¿´¤Ï1¤Ä¡£¡Ö»öÌ³½ê¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¤´Ö¤Î¾ï¼±¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¤¤¡×¡£µ±¤¤ò½É¤·¤Ê¤¬¤é¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊª¸ì¤òËÂ¤°¡£¡ÚË¾·îÀéÁð¡Û