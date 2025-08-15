太平洋高気圧の勢いが強く、北日本・東日本・西日本ともに例年より晴れる日が多いでしょう。気温は全国的に平年よりも高くなりそうです。特に8月25日頃にかけては、猛烈な残暑となる地域もあるでしょう。

■北日本（北海道・東北）

【天候の傾向】北日本の天気は数日の周期で変わるでしょう。北日本日本海側では、8月23日から29日頃にかけて、高気圧に覆われやすいため、例年に比べ晴れる日が多いでしょう。北日本太平洋側では、8月16日から29日頃にかけて、高気圧に覆われやすいため、例年に比べ晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】8月16日から8月29日頃にかけての気温は、北日本各地で「平年より高い」見込みです。8月30日から9月12日頃にかけての気温についても、北日本各地で「平年より高い」でしょう。

【降水量と日照時間】この先1か月の降水量は、北海道日本海側で「平年並みか多い」でしょう。北海道太平洋側・オホーツク海側・東北日本海側では「ほぼ平年並み」の見込みです。東北太平洋側は「平年より少ない」でしょう。この先1か月の日照時間は、北海道日本海側・東北日本海側で「平年並みか多い」でしょう。北海道太平洋側・オホーツク海側・東北太平洋側では「平年より多い」見込みです。

【期間中の日最高気温平年値】8/16〜9/15

札幌23.0℃〜26.4℃

青森24.6℃〜27.8℃

仙台25.1℃〜28.3℃

■東日本（北陸・関東甲信・東海）

【天候の傾向】東日本の天気は数日の周期で変わるでしょう。この先9月12日頃にかけて、太平洋高気圧に覆われやすいため、例年に比べ晴れる日が多いでしょう。

【気温の傾向】8月16日から8月29日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年より高い」見込みです。8月30日から9月12日頃にかけての気温についても、東日本各地で「平年より高い」でしょう。

【降水量と日照時間】この先1か月の降水量は、東日本各地で「平年より少ない」でしょう。この先1か月の日照時間は、東日本各地で「平年より多い」見込みです。

【期間中の日最高気温平年値】8/16〜9/15

新潟26.5℃〜30.8℃

東京27.7℃〜31.4℃

名古屋29.3℃〜33.4℃

■西日本（近畿・中国・四国・九州）

【天候の傾向】西日本では、この先9月12日頃にかけて、太平洋高気圧に覆われやすいため、例年に比べ晴れる日が多いでしょう。

【気温の傾向】8月16日から8月29日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年より高い」見込みです。8月30日から9月12日頃にかけての気温についても、西日本各地で「平年より高い」でしょう。

【降水量と日照時間】この先1か月の降水量は、近畿・中国・四国・九州北部で「平年より少ない」でしょう。九州南部では「平年並みか少ない」見込みです。この先1か月の日照時間は、近畿・中国・四国・九州北部で「平年より多い」でしょう。九州南部では「平年並みか多い」見込みです。

【期間中の日最高気温平年値】8/16〜9/15

大阪29.8℃〜33.8℃

広島29.3℃〜32.8℃

高知29.7℃〜32.2℃

福岡28.8℃〜32.6℃

鹿児島30.5℃〜32.8℃

■奄美・沖縄

【天候の傾向】奄美・沖縄では、例年と同様に晴れる日が多いでしょう。

【気温の傾向】8月16日から8月29日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年より高い」見込みです。8月30日から9月12日頃にかけての気温についても、奄美・沖縄ともに「平年より高い」でしょう。

【降水量と日照時間】この先1か月の降水量は、奄美・沖縄ともに「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、奄美・沖縄ともに「ほぼ平年並み」でしょう。

【期間中の日最高気温平年値】8/16〜9/15

名瀬30.5℃〜32.2℃

那覇30.8℃〜31.8℃

■1か月予報（8月16日から9月15日までのまとめ）

＜気温の確率予想・低い・平年並み・高い＞

北日本:10%・10%・80%

東日本:10%・10%・80%

西日本:10%・10%・80%

奄美・沖縄:10%・20%・70%

＜降水量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:30%・30%・40%

北日本（太平洋側）:40%・40%・20%

東日本（日本海側）:50%・30%・20%

東日本（太平洋側）:50%・30%・20%

西日本（日本海側）:50%・30%・20%

西日本（太平洋側）:50%・30%・20%

奄美・沖縄 :40%・30%・30%

＜日照時間の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:20%・40%・40%

北日本（太平洋側）:20%・30%・50%

東日本（日本海側）:10%・30%・60%

東日本（太平洋側）:10%・30%・60%

西日本（日本海側）:10%・30%・60%

西日本（太平洋側）:10%・30%・60%

奄美・沖縄 :30%・30%・40%

（参考:気象庁・週間予報・2週間気温予報・季節予報）