NY株式14日（NY時間14:06）（日本時間03:06）
ダウ平均　　　44833.25（-89.02　-0.20%）
ナスダック　　　21708.96（-4.18　-0.02%）
CME日経平均先物　42830（大証終比：+210　+0.49%）

欧州株式14日終値
英FT100　 9177.24（+12.01　+0.13%）
独DAX　 24377.50（+191.91　+0.79%）
仏CAC40　 7870.34（+65.37　+0.84%）

米国債利回り
2年債　 　3.743（+0.068）
10年債　 　4.291（+0.058）
30年債　 　4.877（+0.051）
期待インフレ率　 　2.395（+0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.712（+0.032）
英　国　　4.641（+0.052）
カナダ　　3.411（+0.014）
豪　州　　4.209（-0.014）
日　本　　1.542（+0.033）

NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝63.89（+1.24　+1.98%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3384.10（-24.20　-0.71%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝117935.44（-5016.48　-4.08%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1744万8548（-742188　-4.08%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ