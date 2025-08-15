ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は８９ドル安 ナスダックは横ばい
NY株式14日（NY時間14:06）（日本時間03:06）
ダウ平均 44833.25（-89.02 -0.20%）
ナスダック 21708.96（-4.18 -0.02%）
CME日経平均先物 42830（大証終比：+210 +0.49%）
欧州株式14日終値
英FT100 9177.24（+12.01 +0.13%）
独DAX 24377.50（+191.91 +0.79%）
仏CAC40 7870.34（+65.37 +0.84%）
米国債利回り
2年債 3.743（+0.068）
10年債 4.291（+0.058）
30年債 4.877（+0.051）
期待インフレ率 2.395（+0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.712（+0.032）
英 国 4.641（+0.052）
カナダ 3.411（+0.014）
豪 州 4.209（-0.014）
日 本 1.542（+0.033）
NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝63.89（+1.24 +1.98%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3384.10（-24.20 -0.71%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝117935.44（-5016.48 -4.08%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1744万8548（-742188 -4.08%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 44833.25（-89.02 -0.20%）
ナスダック 21708.96（-4.18 -0.02%）
CME日経平均先物 42830（大証終比：+210 +0.49%）
欧州株式14日終値
英FT100 9177.24（+12.01 +0.13%）
独DAX 24377.50（+191.91 +0.79%）
仏CAC40 7870.34（+65.37 +0.84%）
米国債利回り
2年債 3.743（+0.068）
10年債 4.291（+0.058）
30年債 4.877（+0.051）
期待インフレ率 2.395（+0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.712（+0.032）
英 国 4.641（+0.052）
カナダ 3.411（+0.014）
豪 州 4.209（-0.014）
日 本 1.542（+0.033）
NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝63.89（+1.24 +1.98%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3384.10（-24.20 -0.71%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝117935.44（-5016.48 -4.08%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1744万8548（-742188 -4.08%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ