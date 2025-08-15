化学のダウが３日続伸 アナリストが投資判断を「中立」に引き上げ＝米国株個別 化学のダウが３日続伸 アナリストが投資判断を「中立」に引き上げ＝米国株個別

（NY時間14:14）（日本時間03:14）

ダウ＜DOW＞ 23.30（+0.38 +1.66%）



化学のダウ＜DOW＞が３日続伸。アナリストが投資判断を「中立」に引き上げ、目標株価を２５ドルに設定した。株価は売られ過ぎと判断しているという。減配によりキャッシュフローがより管理しやすくなったと見ているようだ。



「現在の環境は明らかに以前よりも有利であり、株価は売られ過ぎと見ている」と指摘。一方、平常時の利益水準の回復には２０２９年－２０３０年までかかる可能性があるとし、平常時のＥＢＩＴＤＡは約７０億ドルを見込んでいるという。



ポリエチレン事業の追い風拡大に伴い操業率は上昇すると予想し、原料コストも低水準に留まる見込みだとも述べた。欧州資産はコスト上昇や需要減速の逆風に直面しているが、同社は世界的な事業ポートフォリオの再構築を進めているとも分析している。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

